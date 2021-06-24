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UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI - Son Dakika

UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI

24.06.2021 10:36

*Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özer: "Stres azaldıkça aşının antikor üretme oranı artıyor"İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor.

*Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özer:

"Stres azaldıkça aşının antikor üretme oranı artıyor"

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor. Stresten uzak kalınması durumunda bağışıklığın bu durumdan pozitif etkileneceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özer, koronavirüs aşısının daha etkili olacağını belirterek stresten uzaklaşmak adına önerilerde bulundu.

İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre Prof. Dr. Daniel Davis, stresten uzak kalınması durumunda bağışıklığın pozitif etkilenmesi sebebiyle koronavirüs aşısının daha etkili olacağını açıkladı. Araştırmayı değerlendiren Medical Park Göztepe Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özer, "Vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor" dedi.

"STRESSİZ KİŞİLERDE ANTİKOR ORANI YÜZDE 56'LARA KADAR ÇIKMIŞ"

Stres seviyesi çok fazla olduğunda kronik bir rahatsızlık varmışçasına vücudun tepki gösterdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Özer, "Manchester Üniversitesi'nde iki grup arasında bir araştırma yapılmış. Bir grupta mutlu ilişkiler süren, sağlıklı beslenen, düzenli uyku uyuyan kişiler var. Diğer grupta da düzenli uyku uyuyamayan, uykusu bölünen, beslenme düzeni bir rutine sahip olmayan kişiler. İki grubun da antikor seviyeleri ölçülüyor. Daha düzenli ve güzel bir uyku uyuyan kişilerin vücuttaki antikor üretme seviyeleri daha yüksek oluyor ve bu oran yüzde 56'lara kadar çıkıyor. Araştırmayı ülkemize göre düşündüğümüzde, aşılama yaşı 20'lere kadar indi. 20'li yaşlarda kişilerin fazla kronik rahatsızlığı olmuyor ama stres seviyesi çok fazla olduğunda kronik bir rahatsızlık varmışçasına vücut bir tepki gösterebilir" diye konuştu.

"GENÇLER TELEFONLA YATAĞA GİRİYOR UYKU KALİTESİ DÜŞÜYOR"

Düzenli uyku, sağlıklı ilişki ve mutlu bir ilişkinin de stres seviyesini düşürerek vücudun aşı sonrası antikor üretme olasılığını yükselteceğini ifade eden Özer şunları söyledi:

"65 yaş üzerine de değinecek olursak, 65 yaş üzerindeki kişilerde kronik rahatsızlık olabiliyor, ama uyku seviyeleri de burada çok önemli. Kişiler düzenli uyumadıkları zaman vücudun antikor üretme oranı yeterli olmayabiliyor. Bu durumda da 65 yaş üstündeki kişilere öğlen ya da ikinci vakti birer saatlik uyku öneriyoruz. Böylelikle bağışıklık sistemleri güçleniyor. Çağımızdaki stres kaynakları sosyal medya, dijital ortam, iletişim. Uyku kalitemizi düşüren faktörler var. Son zamanlarda gençler gece yatağa girdiklerinde bile telefonu yanlarına alıyorlar. Bu uyku kalitesini olumsuz etkileyecek bir faktör. Dolayısıyla siz sabah dinlenmiş olarak uyanmıyorsunuz, gece derin deliksiz uyumuyorsunuz. Daha yüzeysel bir uyku uyuyorsunuz. Fark etmeden vücuttaki stres hormonlarınız artıyor. Olduğumuz aşının antikor üretimi sağlaması için düzenli bir uyku, çok fazla su içmek, olabildiğinde stresi en aza indirmemiz gerekiyor."

STRESTEN UZAKLAŞMAK ADINA BU UYARILARA DİKKAT

Stresten uzaklaşmak adına kişinin iş yerini düzenlemesi, çalıştığı ortamda masaya bir iki tane çiçek koymasının önemli olduğunun altını çizen Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Özer, "Bunların yanında çalışma masasına mum, tütsü, esanslı bir lavanta yağı kullanmak da beyni olumlu yönde uyarır. Stres seviyesini en aza indirmekte fayda sağlar. Su içmek de burada çok etkili. Çünkü suyun mutluluk hormonunu artırdığıyla ilgili araştırmalar var. Su içtiğinizde vücudunuz aynı çikolata yemiş gibi mutluluk hormonu salgılıyor. Gece yatmadan 1 saat önce elinizdeki dijital materyallerden uzaklaşmak, yastığınıza lavanta yağı damlatmanız daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI
UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI
UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI
UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI

Daniel Davis, Manchester, Göztepe, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANLAR ARAŞTIRDI; STRES ANTİKOR DÜŞMANI - Son Dakika


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