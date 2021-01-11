Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı - Son Dakika

Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı

11.01.2021 10:45
Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmaya başlandığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmaya başlandığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz D vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, aşırı doz D vitamini kullanımının zararlı olduğunu belirterek, vatandaşları buna karşı uyardı.

Mercan, salgın sürecinde çeşitli vitaminlerin ve takviyelerin (supplement) kontrolsüz kullanmaya başlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oysa ki düzenli beslenen çoğu insanda ek takviyeye gerek yoktur. Buna karşın hastaların özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde bilinçsizce, yüksek doz, çeşitli vitaminlerden kullanılması sık rastlanır bir hal aldı. D vitamini de bunlardan biri ve maalesef yüksek doz kontrolsüz D vitamini kullanımlarına sık rastlamaya başladık. Buna ek Türk Endokrin Metabolizma Derneği (TEMD) Kılavuzuna göre 25(OH) D düzeyi >150 ng/ml olduğu durumlarda vitamin D intoksikasyonundan bahsediliyor.

Salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına bilinçsizce vitaminler ve özellikle D vitamini ile gıda takviyeleri (supplementler) kontrolsüzce kullanılmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında dahi insanlar birbirlerine öneriyor. Bu çılgınca tüketim de beraberinde sağlık adına sağlıksızlığı getirebiliyor. Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz d vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir."

"D vitamini kemik metabolizmasında etkin rol oynuyor"

Uzm. Dr. Betül Mercan, vitamin D'nin (25OH) çoğunluğunu güneş ışınlarından ve bir kısmının da yiyeceklerden karşılandığı bir vitamin olduğunu aktardı.

D vitamininin kemik metabolizmasında etkin rol oynadığını ifade eden Mercan, "Ancak biliyoruz ki bağışıklık sistemimiz üzerinde de etkileri mevcut. Dolayısıyla eksikliğini saptadığımız hastalara sıklıkla TEMD kılavuzu doğrultusunda tedavi veriyoruz. TEMD klavuzunda, 30 ng/ml'nin (75 nmol/L) üzerindeki düzeyini yeterli, ­20 ile 30 ng/ml (50-75 nmol/L) arasındaki düzeyi yetersizlik, 20 ng/ml'nin (50 nmol/L) altındaki düzeyi eksiklik olarak kabul ediyor." bilgisini paylaştı.

"Yüksek doz veya uzun süreli kullanımda, hipervitaminoz D yaşanabilir"

Mercan, D vitamininin yüksek doz veya uzun süreli kontrolsüz kullanılmasına bağlı hipervitaminoz D adı verilen durumların yaşanabildiğini belirtti.

Bu durumun sıklıkla beraberinde kan kalsiyum düzeyini yükseltiğini bildiren Mercan, "Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, kabızlık gibi hiperkalsemi bulguların yanı sıra idrarda kalsiyum atılımının artması (hiperkalsiüri) ile ilgili sonuçlara sebep olabilir. Bu durum böbrek taşı oluşumuna neden olduğundan önemlidir. Ayrıca yüksek kan kalsiyum( hiperkalsemi) düzeyi, kalp ritim bozukluğu nedenleri arasındadır. Bu nedenle D vitamin kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor
ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu         
10:43
Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı         
10:09
Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı         
09:56
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ine seçildi Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ine seçildi         
09:54
Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü         
09:12
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor         
08:41
Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı         
08:01
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 10:54:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei