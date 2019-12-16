Uzmanlar, bebek beslenmesinde doğru bilinen yanlışları anlattı - Son Dakika

Anne Buluşması'na katılan anneler beslenme ve sağlık uzmanlarıyla buluştu. Uzmanlar 0-2 yaş arası bebek beslenmesinde doğru bilinen yanlışları anne ve babalara anlattı.

Hürriyet Gazetesi ve Bebelac sponsorluğunda gerçekleşen seminere Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ali Fuat Serpen ve Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğmuş, 0-2 yaş arası beslenmede doğru bilinen yanlışları anlattı.

UZMANLAR AİLELERİN SORULARINI YANITLADI

Türkiye'nin birçok ilini dolaşarak anne ve babaları bilgilendiren seminerler düzenleyen Bebelac ve Hürriyet Gazetesi, bu kez Başakşehirli anneleri bilgilendirdi. Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda anne ve baba bebekleriyle birlikte katıldı. Seminerin düzenlendiği salonda çocuk sesleri yankılandı. Moderatörlüğü'nü Hürriyet Gazetesi Yazarı Ömür Kurt'un yaptığı programda, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ali Fuat Serpen ile Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğmuş annelerin sorularını yanıtladı.

İLK 6 AY ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Ali Fuat Serpen, bebeklerde ilk 6 ay anne sütünün önemine dikkat çekti. 6 aydan sonra da anne sütünün yanı sıra devam sütü ve yoğurt ile ek gıdalar alınmasını tavsiye etti. Serpen, inek ya da keçi sütünün bebek beslenmesindeki yanlış kullanımına vurgu yaptı. "Anne sütünde bebeğin ihtiyacı kadar protein var. İnek ya da keçi sütünde ise yüksek oranda protein bulunuyor. Bebeklerde yüksek proteinle beslenmenin faydadan çok zararı var. Diyabet, obezite hatta kansere bile yol açabiliyor. Yüksek protein bebeklerin böbreklerine de zarar veriyor" diye konuştu.

DEVAM SÜTÜ TARHANA GİBİ

Bebeklerin 2 yaşına kadar ek gıda olarak sebze ve meyve ile beslenmesi gerektiğini ifade eden Aydoğmuş ise, akıllarda soru işareti kalmaması için devam sütü konusunda net bilgiler verdi. Devam sütünü tarhanaya benzeten Aydoğmuş, "Devam sütünün içeriği de tarhana gibi kurutulmuş gerekli gıdaları içeren besinlerden oluşuyor, anne sütünün yerini tutmaz ancak ona en yakın gıda devam sütüdür" dedi.

Seminerin sonunda tüm annelere Hürriyet Gazetesi'nin 0-2 yaş bebek beslenmesiyle ilgili kitapçığı hediye edildi. Program, anne ve bebeklerin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.