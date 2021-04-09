Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: "Mutlaka tedavi edilmeli" - Son Dakika

Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: "Mutlaka tedavi edilmeli"

09.04.2021 11:47

Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: "Mutlaka tedavi edilmeli" Uzmanlar son zamanlarda bir televizyon dizisinde işlenen bir psikolojik hastalık olan erotomani hastalığı yani "karşılıksız aşk sendromu"nun tedavi edilmemesi halinde büyük sorunlara...

Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: "Mutlaka tedavi edilmeli"

İSTANBUL - Uzmanlar son zamanlarda bir televizyon dizisinde işlenen bir psikolojik hastalık olan erotomani hastalığı yani "karşılıksız aşk sendromu"nun tedavi edilmemesi halinde büyük sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Son zamanlarda bir televizyon dizisinde işlenen erotomani hastalığı yani "karşılıksız aşk sendromuna" günümüzde gerçek hayatta da bir çok kişide rastlanıyor. Bir kişinin gerçekte aralarında hiç bir ilişki olmamasına rağmen kişi ısrarla kendisinden sosyal statü olarak çok yüksekte olan bir kişisinin kendisine aşık olduğuna kendini inandırıyor. Bunun ciddi bir hastalık olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Oğur Yiğit, "Eros hastalığı veya karşılıksız aşk sendromu diye adlandırdığımız, bir kişinin başka bir kişi tarafından sevildiğine inandığı sanrısal bir bozukluk. Referans düşüncelerinin çok yoğun eşlik ettiği, dışarıdan baktığımız zaman mantıksal bir data olmamasına veya gözle görülür bir ilişki olmamasına rağmen, kişi ısrarla kendisinden sosyal statü olarak veya sosyo-ekonomik olarak çok yüksek olan veya daha önce hiç tanımadığı ölmüş biri bile olabilir ve bu kişilerin kendisine aşık olduğuna inanabilir. Referans düşünceler olarak sürekli karşı taraf tarafından kendisine sürekli bir sübliminal bir takım mesajların gönderildiğine inanır. Beni seviyor, aramızda bir takım engeller var ama beni sevdiğini biliyorum, bana şuradan şu mesajı gönderdi gibi inançları ve düşünce biçimleri olabilir" dedi.

Tedavi süreci zor bir hastalık

Hastalığın tedavi sürecinin oldukça zor olduğunu belirten Yiğit, "Tedavi süreci çok zor bir süreçtir. Öncelikle çok fazla delüzyonlar ve halüsinasyonlar, hezeyanlar eşlik edebildiği için psikiyatriden destek alırız. Psikiyatri de bir takım antipsikotikler ve antidepresanlar kullanarak kendi işleyişini devam ettirirken bizde bilişsel hataların daha gerçekçi bakış açılarına dönüşmesi için kişiye terapisel anlamda destek verebiliriz" diye konuştu.

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor

Hastalığın kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü belirten Yiğit "Sebeplerine bakacak olursakta spesifik bir sebep sunamıyoruz ama genelde ego benliğinin sarsılmış olması veya çok yalnız yaşayan bireylerde, uzun süredir tek başına bir hayat süren artık sıkılmış, bunalmış bireylerde, aile travması olan, çocukluk travması olan veya cinsel istismar mağduru olan bireylerde bu tarz durumları görebiliyoruz. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık gördüğümüz bir bozukluk. Ama erkeklerde sık sık karşılaştığımız bir bozukluk. Dediğim gibi kişi hiçbir mantıksal sebep olmamasına rağmen ısrarla karşı kişinin kendisine aşık olduğuna inanır ve kişiye bir süre sonra rahatsız etmeye başlayabilir. Gözetleme davranışı, röntgencilik, tehdit mesajları agrasyon, şiddet, adli vakalarla da bize çok fazla gelebilirler. Bu tarz durumların eşlik ettiği bir bozukluk. Bipolar bozukluk veya şizofreni semptomu olarak da karşımıza çıkabilir. Bu ikincil erotomani dediğimiz tipidir. Birincil erotomani de daha çok tek başına seyreder bozukluk ve başka bozukluk tipleri hastalığa eşlik etmemektedir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: Mutlaka tedavi edilmeli
Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: Mutlaka tedavi edilmeli
Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: Mutlaka tedavi edilmeli
Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: Mutlaka tedavi edilmeli

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: 'Mutlaka tedavi edilmeli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası Akşener'den Akşener'den "Amirallerin bildirisine neden zevzeklik dediniz?" sorusuna yanıt: Zevzeklik, gevezelik demektir Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak         
12:37
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 13:07:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar bir televizyon dizisinde işlenen o psikolojik hastalık konusunda uyarıyor: "Mutlaka tedavi edilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei