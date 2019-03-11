Son Dakika Haberleri: Uzmanlar büyüme verisini değerlendirdi

Uzmanlar büyüme verisini değerlendirdi

1 saat önce

Uzmanlar, ekonomideki daralmanın 2019'un ilk çeyreğinde de süreceği öngörüsünde bulundu.

Uzmanlar büyüme verisini değerlendirdi, System.String[]
Uzmanlar, ekonomideki daralmanın 2019'un ilk çeyreğinde de süreceği öngörüsünde bulundu. Yılın ikinci yarısında pozitif tarafa geçilmesini bekleyen uzmanlar, reel sektördeki iyileşmenin zaman alacağı görüşünde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:05 

Ekonomi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi

Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzmanlar büyüme verisini değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]