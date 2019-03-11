Uzmanlar büyüme verisini değerlendirdi
1 saat önce
Uzmanlar, ekonomideki daralmanın 2019'un ilk çeyreğinde de süreceği öngörüsünde bulundu.
Uzmanlar, ekonomideki daralmanın 2019'un ilk çeyreğinde de süreceği öngörüsünde bulundu. Yılın ikinci yarısında pozitif tarafa geçilmesini bekleyen uzmanlar, reel sektördeki iyileşmenin zaman alacağı görüşünde.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:05
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