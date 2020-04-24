Uzmanlar denizcilik ekonomisini değerlendirdi - Son Dakika
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Uzmanlar denizcilik ekonomisini değerlendirdi

6 saat önce

Uzmanlar denizcilik ekonomisini değerlendirdi.

Uzmanlar denizcilik ekonomisini değerlendirdi, System.String[]

Uzmanlar denizcilik ekonomisini değerlendirdi. Kapt. Semih Dinçel, programda yaptığı konuşmasında, insanlara 'iyi ki deniz yolu var demenin sırası olduğu vurgusunu yaparak, her sektörün durma noktasına geldiği pandemi esnasında deniz ticaretinin durmadığı aksine gıda ihtiyacının en büyük ölçüde deniz ticareti sayesinde karşılandığını belirtti.


Deniz TV ekranlarında moderatörlüğünü Deniz Emniyet Derneği YK Başkanı Cahit İstikbal'in üstlendiği, sektör sohbetleri programına Ekonomist ve Öğretim Görevlisi Harun Şişmanyazıcı, Transbosphor Denizcilik YK Başkanı Kapt. Mustafa Can ve Gemi Brokerler Derneği YK Başkanı Kapt. Semih Dinçel konuk oldu.


İstikbal: "Özellikle şehit çocuklarına bu bayramı armağan edelim"


Telekonferansın moderatörlüğünü yapan Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün, yeni bir devletin kurulmasının ilk adımı olan, adeta habercisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'ünücü yıl dönümü. O günün savaş koşullarında her taraftan kuşatılmış Ankara'da zor günlerde açılan Meclis, sonrasında Cumhuriyet ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu, kutlu olsun. Tüm çocuklara armağan edilmiş olan bu bayramda özellikle şehit çocukları, kimsesiz yetim ve öksüz çocukları özellikle unutmayalım, onlara sahip çıkmaya devam edelim."


İstikbal; ekonomi, pandemi ve denizcilik konularına değinerek canlı yayına katılan konuşmacılara, döviz kurunun gidişatı, pandeminin denizcilik sektörüne etkileri, Merkez Bankası faiz indiriminin piyasalara etkisini ve pandemi sonrası ekonomik ve sosyal öngörülerin neler olacağı sorularını yöneltti.


Şişmanyazıcı: "Faiz karşıtı politika izleniyor"


Ekonomist Harun Şişmanyazıcı, para politikası üzerine yaptığı açıklamalarda hükumetin faiz karşıtı politika izlediğini ifade etti. Merkez Bankasının ekonomiyi kontrol etmek istediğini anlatan Şişmanyazıcı, faiz ve kurun aynı anda takip edilemeyeceğini kurun yükselmesi için ekonominin büyümesinin gerektiğini sözlerine ekledi.


Şişmanyazıcı, sözlerine şöyle devam etti: "İktisat ile siyaset politikası realizm ile idealizm arasındaki çelişki kadar farklı olsa da iktidarın uyguladığı temel politika en başından beri faiz karşıtı bir politika olmuştur ve hükumet kanadı enflasyonun ana nedenini faizlere bağlamaktadır. Ekonomistlerin görüşleri ise enflasyonun ana nedeninin faizlerin artışlara bağlı olmakla birlikte bunun olabilmesi için ise talep enflasyonunun olması gerekmektedir. Hükumet bu iki genel politika çerçevesinde faizleri aşağıya çekmek istiyor. Kurun yükselmesi için ekonominin büyümesi gerekli. Ancak görünürde böyle bir büyüme söz konusu değil."


"Daha da kötü günler bizi bekliyor"


Transbospor Denizcilik YK Başkanı Kapt. Mustafa Can, programda yaptığı açıklamada pandeminin Eylül 2021'de biteceğini ve Türkiye'nin turizm gelirlerinden vazgeçeceğini öngörerek, daha da kötü günlerin geleceğine vurgu yaptı.


Can: "Gemilerimizin fiyatları mal ettiğimiz fiyatlara göre gözle görülür bir düşüş yaşadı. Yarınımızın belli olmamasıyla birlikte petrol fiyatlarının düşmesinin ucuz yakıt alacağımız anlamına gelmediğini belirtmek istiyorum. Ben kapitalizm esaslarına uyarak para harcamamaya çalışacağım. Para harcamamak kapitalizm için esas unsurdur ve bu durumda sistem çökmeye mahküm kalacaktır." dedi.


Semih Dinçel: "İnsanlara 'iyi ki deniz yolu var' demenin tam sırası"


Gemi Brokerler Derneği YK Başkanı Kapt. Semih Dinçel, yayın esnasında yaptığı hesaplamalar çerçevesinde, insanlara iyi ki deniz yolu var demenin sırası olduğu vurgusunu yaparak, her sektörün durma noktasına geldiği pandemi esnasında deniz ticaretinin durmadığı aksine gıda ihtiyacının en büyük ölçüde deniz ticareti sayesinde karşılandığını belirtti.


Tüm bu durumların yanı sıra pandeminin gemi adamları üzerinde olumsuz bir hava oluşturmasının mümkün olacağını da belirten Dinçel, gemi adamlarına özellikle personel müdürlerinin gereken özeni göstererek personellerine ve personellerin kara üzerindeki ailelerine gereken morali vererek olumlu havayı oluşturması gerektiğini belirtti.


Şişmanyazıcı ise bu noktada Armatörler Birliği olarak gemi adamları için ne yapılabilir sorusunu ele alarak, gemi insanlarının morallerinin yüksek tutulmasını personelin mümkün olduğu ölçüde değişmemesi gerektiğini ifade etti.


Şişmanyazıcı, "Gemideki personel, dışarıdan insan gelmesini istemiyor. Denizde olmak gerekli tedbirlerin alınması çerçevesinde dışarıdan izole bir yaşamı mümkün kıldığından personele daha güvenli bir ortam sunuyor. Gemi şirketlerinin personellere ve personel ailelerine kol kanat gererek sorunlarını halletmek üzere ılımlı bir politika izlemelidir. Gemi personeli kendisini ve ailesini güvende hissederse, daha verimli çalışarak şirkete olumlu katkı sağlayacaktır." dedi. - İSTANBUL

Denizcilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:11 Kaynak: İHA

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