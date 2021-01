Uzmanlar Denizli'de meydana gelen sarsıntıların büyük depremin habercisi olup olmadığını değerlendirdi - Son Dakika

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen farklı büyüklüklerdeki 20 sarsıntı, "Bu sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Denizli'de büyük bir depremin beklendiğine işaret eden uzmanlar, bu sarsıntıları beklenen depremin habercisi şeklinde değerlendirmenin ise doğru olmadığını savundu.

Denizli'de gece saatlerinde AFAD verilerine göre en büyüğü 3,8 olmak üzere 20 sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan depremler nedeniyle gece saatlerinde vatandaşlar sokaklara çıktı. Ardı ardına meydana gelen depremler kent genelinde birçok noktada hissedildi. Gece saatlerinde panik ve korkuya sebep neden olan depremlerin ardından vatandaşların akıllarında soru işaretleri oluştu.

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Barış Semiz, gece saatlerinde meydana gelen depremlerin bağımsız depremler olduğunu belirterek, "Depremleri herhangi bir depremin öncüsü veya artçısı olarak ya da bunun arkasından büyük bir deprem olacak ve ya büyük bir depremi engelledi şeklinde değerlendirmek yanlış olur. Gece saat 03.20 civarlarında olan deprem, 3,7 ile başladı 4,1'e çıktı. Onun ardından saat 05.00'e doğru 3,1'lere kadar düştü. Bu depremleri bağımsız deprem olarak değerlendirebiliriz. Merkez üssü Irlıganlı civarında oldu. Buraya baktığımızda Pamukkale fayzone içerisinde normal bir kırılma olarak değerlendirebiliriz. Bu deprem bağımsız bir depremdir. Bu deprem olduğu için arkasından büyük bir deprem gelecek şeklinde değerlendiremeyiz. ya da bu deprem oldu artık rahatız da diyemeyiz" dedi.

"1717 depreminin tekrarlanma periyoduna çok yakın bir dönemdeyiz"

Denizli Kent Arşivi'nde bulunan belgelerde bahsedilen 1717 yılında gerçekleşen ve kentin adeta yerle bir olmasına neden olan depremin tekrarlanma periyoduna yaklaşıldığını öne süren Doç. Dr. Barış Semiz, "Denizli'de bir deprem olma ihtimali her zaman için var. Bu potansiyele her zaman için sahip ama bunu bir önceki deprem ve faylarla ilişkilendirmek yanlış olur. 1717 depreminin tekrarlanma periyoduna çok yakın bir dönemdeyiz. Her zaman için deprem olma potansiyeline sahibiz. Ama 4,1 büyüklüğünde deprem oldu diye hemen arkasından büyük bir deprem olacak diye ilişkilendiremeyiz. 300 ile 350 yıllık tekrarlama periyotları var. Ona göre düşündüğümüz zaman yaklaşık o tekrarlama periyodunun içerisine geldiğimiz için yakın zamanda deprem olma ihtimalini yüksek görüyoruz. Bunu şöyle de değerlendirebiliriz, şuanda bu depremlerin fay ozanı içerisindeki sekmenlerinin kırılması sonucundaki faylar olduğu içinde küçük küçük hareketlerle bunun biraz daha rahatlama sürecinde olduğunu ve iyi bir şey olarak da değerlendirebiliriz. Bölgemiz açısından Büyük Menderes ve Gediz Grabenin kesişim noktasında zaten aktif bölgesindeyiz. Her zaman için deprem olma potansiyelimiz bizim için yüksek" diye konuştu. - DENİZLİ