Uzmanlar Denizlili tekstilcilere yol gösterdi

Denizli Ticaret Odası tarafından yürütülen Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında, KOSGEB VE TÜBİTAK'ın uzmanları, Denizlili tekstilcilere teknik tekstilde Avrupa Birliği (AB) ve devlet destekleriyle ilgili bilgiler verdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, oda olarak firmaların desteklerden faydalanması için proje hazırlamalarına yardımcı olacaklarını söyledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan "Teknik Tekstilde AR-GE ve İnovasyon Nasıl Desteklenir?" konulu seminer, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Açlış konuşmasını yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği desteği ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında başlattıkları Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. DTO Başkanı Erdoğan, proje kapsamında, daha önce de çalıştaylar yaptıklarını hatırlattı. Bu sayede, DTO üyelerini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik başta olmak üzere kurumların il müdürleri ile kentteki iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler ve uzmanlarla buluşturduklarını ifade etti.

"Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği, hayati öneme haizdir!"

Türkiye'deki pek çok yatırım alanında kamu kuruluşlarının sağladığı finansal destekler ve teşvikler bulunduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, bunların verimli kullanılabilmesi için kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin hayati önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Devletimizin desteklerinin yanında bizim projemiz gibi projeler ile kümelenme faaliyetleri, Avrupa Birliği'nin muhtelif programlarıyla fonlanmaktadır. Ana amacımız, sizlerin bu konuda doğru bilgilendirilmesi; beraber hareket ederek kümelenme faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve bugüne kadar ki deneyimlerin paylaşılarak ilimizin ve bölgemizin sektörel gelişmesinin hızlandırılması ve artırılmasıdır. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği, işte bu noktada hayati öneme haizdir. Burada, hedef grubumuzdaki firmalarla birebir çalışıp, onların bu desteklerden faydalanması için proje hazırlamalarına yardımcı olacağımızı da belirtmek isterim. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte Denizli tarihine damga vuracak bir ilki inşa etmenin gururunu paylaşıyoruz." dedi. - DENİZLİ