Üye Girişi
Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir - Son Dakika

Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir

05.06.2021 11:24

Uzmanlar, Türkiye'nin Karadeniz'de Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervlerini değerlendirdi. Uzmanlara göre bu keşiflerde doğal gaz sahalarında senede 20 milyar metreküp üretim yapılmasıyla ithalat faturasının senelik 5-6 milyar dolar azalacağı düşünülüyor. Böylece vatandaşın kullandığı gazın da ucuzlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, geçen yıl Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük gaz rezerviyle tarihi rekora imza attı. Bu keşfin ardından bugün Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir rezerv daha keşfedildi. Uzmanlar ise bulunan doğal gaz rezervine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

FATİH VE KANUNİ SONDAJ GEMİLERİ YENİ KEŞİFLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 405 milyar metreküplük keşfin ardından bölgede ilk gaz üretimine 2023'te başlanacağı duyuruldu. Fatih gemisi öncelikle Türkali-1 tespit kuyusunda, daha sonra da Türkali-2 tespit kuyusunda sondajlarını gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisi bu iki kuyunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda sondajını tamamladı ve şu anda üçüncü tespit kuyusu olan Türkali-3'te çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Kanuni gemisi ise Türkali-2'de kuyu tamamlama testlerine devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN İTHALAT FATURASI DÜŞECEK

Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1'de 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin tespit edildiğini açıkladı. Bu keşifle, Türkiye'nin Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği rezerv miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı. Uzmanlara göre bu keşifler, Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturasını önemli ölçüde düşürecek ve sektörde önemli yatırımların önünü açacak.

TÜRKİYE'NİN KEŞFİ DÜNYADA 2. SIRADA

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 keşfin toplam rezerv değerinin 3,2 trilyon metreküp olduğunu belirtti.

Arslan, geçen yılki keşfin derin denizlerdeki en büyük gaz rezerv keşfi olduğunu anımsatarak, "2020'de Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri 2,3 trilyon metreküp, Rusya ise 220 milyar metreküp gaz keşfetti." bilgisini paylaştı.

"BÖLGEDE YENİ KATMANLAR KEŞFEDİLEBİLİR"

Geçen yıl 48,2 milyar metreküp gaz tüketen Türkiye'nin son dönemde yoğunlaştırdığı sismik arama faaliyetleri ve keşfettiği gaz sahalarıyla gelecek yıllarda dünyada üretim anlamında da üst sıralarda yer alabileceğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 405 milyar metreküplük gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 15 milyar metreküp civarında doğal gaz üretilmesi halinde Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 30'un üzerinde azalacak. Yerli kaynaklarla konut tüketicisinin yaklaşık 25 yıllık ihtiyacı karşılanabilecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. Keşfedilen rezerv, Türkiye'nin 3 yıllık doğal gaz talebine karşılık geliyor. Yapılacak yeni sondaj çalışmalarıyla bölgede yeni katmanlar keşfedilebilir. 2023 ve sonrasında Amasra-1 sahasında üretilecek olan doğal gazla konut sektörünün 8-9 yıllık doğal gaz talebi karşılanabilecektir. Amasra-1 ve Tuna-1 kuyularından yıllık 20 milyar metreküp civarında doğal gaz üretilmesi durumunda Türkiye'nin yıllık doğal gaz ithalat faturası yaklaşık 5-6 milyar dolar azalacaktır."

"BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK"

Arslan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervlerinin kara terminallerine çıkarılması için Filyos Limanı'nda inşa edilen doğal gaz terminalinin yaklaşık 780 milyon lira yatırımla işletmeye alınmasının planlandığını anlatarak "Deniz altından yaklaşık 150 kilometre uzunluğundaki hatla karaya ulaşan doğal gaz bu bölgeden sisteme iletilecek. Bu yatırımın, Zonguldak ve bölgesi için de önemli bir ekonomik hareketlilik getireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"DENİZLERDEKİ GAZ KEŞFİ ARTAN TALEBİ KARŞILAMADA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Upstream Araştırma ve Analist Birimi Başkan Yardımcısı Palzor Shenga da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının geçen yılki gaz keşfini "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin derin denizlerdeki gaz keşiflerinin artan talebi karşılamada önemli rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye'nin mevcut üretimiyle bugünkü doğal gaz ihtiyacının yüzde 1'ini karşıladığını kaydeden Shenga, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğal gaz tüketiminin önemli bir kısmı Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal ediliyor. Bizim tahminlerimize göre, Türkiye'nin gaz keşfettiği sahalardaki eşik üretim maliyeti ithal edilen doğal gaz fiyatına göre çok daha rekabetçi. Dolayısıyla, bu keşifler ülkenin ithalat maliyetlerini ciddi ölçüde düşürecek ve gaz sektöründe önemli yatırımları da tetikleyecek. Tabii Türkiye'nin enerjide öz yeterliliğini sağlaması için önünde uzun bir yol var ama ülkenin düşük maliyetli gaz keşifleriyle bulduğu yeni umut daha yoğun bir arama ve saha geliştirme programı uygulamasının da önünü açacaktır."

Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir
Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog
Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir

Doğalgaz, Türkiye, Amasra, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 18:08:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement