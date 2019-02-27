Son Dakika Haberleri: Uzmanlar dolar/TL'de ne bekliyor?

Uzmanlar dolar/TL'de ne bekliyor?

18 dakika önce

Küresel piyasalarda dikkatlerin Hindistan-Pakistan çatışmasına çevrildiği bir ortamda dolar/TL 5.30 seviyesinin altına gevşedi.

Uzmanlar dolar/TL'de ne bekliyor?, System.String[]
Küresel piyasalarda dikkatlerin Hindistan-Pakistan çatışmasına çevrildiği bir ortamda dolar/TL 5.30 seviyesinin altına gevşedi. Uzmanlar kurda sakin seyrin bir süre daha devamını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:40 

Pakistan, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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