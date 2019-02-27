Uzmanlar dolar/TL'de ne bekliyor?
18 dakika önce
Küresel piyasalarda dikkatlerin Hindistan-Pakistan çatışmasına çevrildiği bir ortamda dolar/TL 5.30 seviyesinin altına gevşedi.
Küresel piyasalarda dikkatlerin Hindistan-Pakistan çatışmasına çevrildiği bir ortamda dolar/TL 5.30 seviyesinin altına gevşedi. Uzmanlar kurda sakin seyrin bir süre daha devamını bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:40
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