Uzmanlar dolar/TL için ne dedi?
5 dakika önce
Türk Lirası bugün dolar karşısında genel olarak pozitif tarafta kalırken, uzmanlar oynaklığın arttığı uyarısında bulunuyor.
Türk Lirası bugün dolar karşısında genel olarak pozitif tarafta kalırken, uzmanlar oynaklığın arttığı uyarısında bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:27
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