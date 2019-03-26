Türk Lirası bugün dolar karşısında genel olarak pozitif tarafta kalırken, uzmanlar oynaklığın arttığı uyarısında bulunuyor.

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