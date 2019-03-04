Uzmanlar enflasyon için ne dedi, MB'den faiz adımı bekleniyor mu?
1 saat önce
Şubat enflasyonu sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi.
Şubat enflasyonu sonrası gözler Merkez Bankası
'na çevrildi. Çarşamba
günkü toplantısında bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken karar metninde yılın kalanına ilişkin sinyaller aranacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:15
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