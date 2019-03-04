Son Dakika Haberleri: Uzmanlar enflasyon için ne dedi, MB'den faiz adımı bekleniyor mu?

Uzmanlar enflasyon için ne dedi, MB'den faiz adımı bekleniyor mu?

1 saat önce

Şubat enflasyonu sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

Uzmanlar enflasyon için ne dedi, MB'den faiz adımı bekleniyor mu?, System.String[]
Şubat enflasyonu sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Çarşamba günkü toplantısında bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken karar metninde yılın kalanına ilişkin sinyaller aranacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:15 

Merkez Bankası, Ekonomi
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