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Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor - Son Dakika

Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor

31.07.2021 00:46

Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor Tatil hazırlığı yapanlar için epilasyon uyarıları Uzman estetisyen Şehriban Oğuz: "Seans sonrası anında güneşe çıkmak çok tehlikeli, önermiyoruz" "Tatilde fazla bronzlaşmak epilasyon seanslarını aksatıyor" "Epilasyonu yapan...

Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor

Tatil hazırlığı yapanlar için epilasyon uyarıları

Uzman estetisyen Şehriban Oğuz: "Seans sonrası anında güneşe çıkmak çok tehlikeli, önermiyoruz"

"Tatilde fazla bronzlaşmak epilasyon seanslarını aksatıyor"

"Epilasyonu yapan işletmelerin güvenilir olması önemli"

ESKİŞEHİR - Tatil sezonunun açılmasıyla lazer epilasyona olan talep artarken uzmanlar, epilasyon işleminin tatile çıkmadan en az 15 gün önce yapılması gerektiğini vurguluyor.

Günümüzde en etkili epilasyon yöntemi olarak kabul edilen lazer, başta kadınlar olmak üzere birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Özellikle tatile çıkmadan önce epilasyon yaptırmak isteyenler için uzman estetisyenler bazı uyarılarda bulunuyor. Son seansın ardından tatile çıkmadan önce en az 15 gün beklenmesi gerektiğini vurgulayan uzman estetisyen Şehriban Oğuz, tatil sırasında ise çok fazla güneşe maruz kalınmaması konusunda uyardı.

"Epilasyon seansı sonrası direkt güneşe çıkmak tehlikeli"

Lazer epilasyon tercih eden vatandaşların tatile çıkmadan önce ve çıktıktan sonra bazı önlemler alması gerektiğini söyleyen uzman estetisyen Şehriban Oğuz, önerilerin dikkate alınmaması durumunda ciltte hassasiyetlerin oluşacağına dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Oğuz, "Buz lazer epilasyonu dört mevsim gönül rahatlığıyla uygulama yapabiliyoruz. Tatile gitmeden 15 gün önce seansa girmemiz gerekiyor, onun dışında güneş koruyucularımızı ihmal etmiyoruz. Solaryum, fazla güneşlenmek, şezlongda güneşlenmiyoruz, koruyoruz kendimizi, çok fazla yanmıyoruz çünkü döndüğümüzde seanslarımızı daha sağlıklı yapabilmemiz için çok fazla bronzluk ve ölü deri istemiyoruz. Deri yöntemine işlem yaptığımız için ciltte hassasiyet oluşturuyor, anında güneşe çıkmaları çok tehlikeli, önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tatil dönüşü bronz ten üzerinde epilasyon yapılamıyor"

Danışan müşterileri tatil ve epilasyon konularında dikkat edilmesi gerekenlere karşı uyardıklarını belirten uzman estetisyen Şehriban Oğuz, bronz ten üzerine yapılan epilasyon işleminin ciltte kalıcı hasarlar bırakabileceğini dile getirdi. Tatilde çok fazla güneşe maruz kalmış ve bronzlaşmış kişilerde ten renginden dolayı seansların aksayabileceğini söyleyen Oğuz, " Bütün danışanlarımıza tek tek bilgi veriyoruz, onları uyarıyoruz güneşe maruz kalmamaları konusunda. Güneş koruyucu sürüp tercih edebilirler. Bronz bir tenle bize geldiklerinde maalesef uygulamaya alamıyoruz. Bronz tene yapılan uygulama ciltte kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Onların yapması gereken şey, bol bol kese yapmak, vücut peelingi yapmak, cildi ölü deriden arındırmak ve biraz da ten renginin normale dönmesini beklemek. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir müşterimiz tatile gitti, yanmadı, dikkat etti, bronzlaşmadı, elbise tercih etti, güneşe maruz kalmadı, döndüğünde hemen seansımızı gerçekleştirdik. Kurallara riayet etmelerini şiddetle tavsiye ederim" dedi.

"Epilasyonu güvenilir işletmelerde yaptırmak önemli"

Son zamanlarda çok fazla merdiven altı diye tabir edilen vasıfsız işletmenin ortaya çıktığını ve uygun olmayan koşullarda epilasyon yapıldığını dile getiren Şehriban Oğuz, epilasyon yaptırılacak işletmeyi seçerken özen gösterilmesi konusuna değindi. Oğuz, konuyla ilgili olarak şu uyarılarda bulundu:

"Epilasyon yaptırılacak işletmeyi seçerken, yapan kişinin uzmanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü kurslardan mezun olmaları, yeterlilik sertifikası, işletmenin kaliteli ve güvenilir bir yer olması, genel olarak danışanların memnun olması, kullanılan cihazların Bakanlık onaylı ve CE belgeli olmasına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum.

Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor
Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor
Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor
Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor

Tatil, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor - Son Dakika


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