Uzmanlar, Ermenilerin soykırım iddialarıyla ilgili belgelerini ve hukuki alandaki girişimlerini değerlendirdi - Son Dakika

Uzmanlar, Ermenilerin soykırım iddialarıyla ilgili belgelerini ve hukuki alandaki girişimlerini değerlendirdi

28.04.2021 19:23
Uzmanlar, Ermenilerin soykırım iddialarıyla ilgili belgelerini ve hukuki alandaki girişimlerini değerlendirdi, System.String[]

Eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu (ATAA) Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Ermenilerin propaganda için kullandıkları kaynakların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, "Bunlardan ilki ve en meşhuru Hitler'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya saldırmadan önce komutanlarıyla yaptığı...

Eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu (ATAA) Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Ermenilerin propaganda için kullandıkları kaynakların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, "Bunlardan ilki ve en meşhuru Hitler'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya saldırmadan önce komutanlarıyla yaptığı toplantıda sözde Ermeni soykırımıyla ilgili söylediği yine Ermeniler tarafından iddia edilen sözler." dedi.

Kırlıkovalı, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından çevrimiçi düzenlenen "Amerikan Hukuk ve Siyasi Alanlarında Türk-Ermeni İlişkileri" etkinliğine, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Avukat Günay Evinch ile birlikte katıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Ermeni tehciri sırasında yaşananlar hakkında sürdürülen Ermeni iddialarının asılsız ve sadece mitlerden ibaret olduğunu belirten Kırlıkovalı, "Bunlardan ilki ve en meşhuru Hitler'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya saldırmadan önce komutanlarıyla yaptığı toplantıda sözde Ermeni soykırımıyla ilgili söylediği yine Ermeniler tarafından iddia edilen sözler." diye konuştu.

Daha sonra bu iddiaların, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların gerçekleştirdiği Yahudi soykırımından çocukken kurtulan araştırmacı yazar Dr. Albert Reisman tarafından araştırıldığını belirten Kırlıkovalı, iddiaların bir gerçekliğinin olmadığının ortaya konduğunu söyledi.

Kırlıkovalı, "ABD'li savcı Alderman, Associated Press'in Büro Şefi Louis Lochner'in Hitler'in 22 Ağustos 1939'da yaptığı iddia edilen konuşmayla ilgili bir fotoğrafı savcılığa ve belediye meclis üyelerine sunmasının ardından Alman Silahlı Kuvvetleri belgelerini inceleyerek, Hitler'in o gün yaptığı iki konuşmanın da metnini buldu ve Ermenilerin asılsız iddiaları yalanlanarak gerçek ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla doğumlu Amerikan Yahudisi Haham Albert Amateau'nun soykırım iddialarına ilişkin araştırmalarına da değinen Kırlıkovalı, Amateau'nun, bir Fransız yazar arkadaşının, Ermeni bir papazdan duyduğu efsaneleri yazdığını kendisine anlattığını ifade etti.

TASC Eş Başkanı Evinch ise sunumunda ABD'de eyalet ve federal düzeyde gerçekleştirilen sözde soykırımın tanınması için yapılan girişimlerden söz etti.

Çeşitli yıllarda ABD Kongresine yapılan 15 başvurunun reddedildiğini kaydeden Evinch, 2019'da Kongre'nin biri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olmak üzere iki karar alarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da aldığı kararı da değerlendiren Evinch, önceki başkanların "Soykırım" kelimesini kullanmadan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama yaptığını belirterek, "Biden soykırım kelimesini kullandı ama bu açıklamada da önemli birkaç nokta var. Bu olayların Osmanlı döneminde yaşandığını belirtiyor ve Osmanlı otoritelerini suçluyor." dedi.

Evinch, soykırım suçunun sorumlusunun Türkiye olmadığı ifadelerinin de Biden'ın mesajında yer aldığını kaydetti.

Biden'ın mesajının bir tarafı diğer tarafa tercih eden bir yapıda olduğuna da değinen Evinch, "Bu Türk toplumunu üzmüştür. Başkan, bir yargılama yapacağına tarafları bir araya getirip uzlaştırabilirdi. Bir tarafı seçmektense diğer taraf olan Türkler ve Müslümanlara eşit davranmalı." ifadelerini kullandı.

Evinch, ABD'de Ermenilerin Türklere karşı nefret suçu girişimlerinin arttığını da belirterek, "Dünya liderlerine önyargı ve suçlamalardan kaçınarak sakinlik ve uzlaşma çağrısı yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı, Propaganda, Polonya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanlar, Ermenilerin soykırım iddialarıyla ilgili belgelerini ve hukuki alandaki girişimlerini değerlendirdi - Son Dakika


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