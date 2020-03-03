Uzmanlar Federasyonundan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanlar Federasyonundan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Uzmanlar Federasyonundan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

23 dakika önce

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Uzmanlar Federasyonundan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Tilkici, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşları olarak her kritik dönemde Türk milletinin ve devletin yanında olduklarını belirtti.

Askerlerin, İdlib'de hem ülke sınırını hem de mazlumları koruduğunu vurgulayan Tilkici, şunları kaydetti:

" Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur."

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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