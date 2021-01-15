Uzmanlar "göz migrenine" karşı uyardı - Son Dakika

Uzmanlar "göz migrenine" karşı uyardı

15.01.2021 09:29
Uzmanlar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, göz migrenin mutlaka göz doktoru ve nörolog tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sorunun altında göz migrenini tetikleyen ciddi hastalık bulunabilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, göz migrenin mutlaka göz doktoru ve nörolog tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sorunun altında göz migrenini tetikleyen ciddi hastalık bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, göz migreni ve altında yatan etkilerine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, göz migrenine benzer semptomları olan bireylerin mutlaka deneyimli bir hekime başvurması gerektiğini belirtti.

Hastalarda göz migrenini taklit edebilecek önemli hastalıkların altta yatabileceğini aktaran Tanrıverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Göz migreni hem göz hekimi hem de nörolog tarafından detaylı değerlendirilmeli ve gerektiğinde ileri tetkik edilmelidir. Göz migreninin kesin bir tedavisi yoktur. Ağrının eşlik ettiği durumlarda hekim tarafından önerilen ağrı kesiciler kullanılabilir. En önemli tedavi tetikleyici olabilecek etkenlerden kaçınmaktır. Göz migrenin mutlaka göz doktoru ve nörolog tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Sorunun altında göz migrenini tetikleyen ciddi hastalık bulunabilir."

"Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülüyor"

Cafer Tanrıverdi, migrenin kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü, göz migreninin aslında migreni andıran ancak daha çok görsel semptomlarla karakterize klinik bir durum olduğunu ifade etti.

Hastalarda migrenle benzer ancak daha baskın görsel semptomlar görüldüğünü belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Bu semptomlar dakikalar ile saatler arasında değişen sürelerde devam edebilmektedir. Hastalığın tipik özelliği bir süre uygun ortamda dinlendikten sonra geçmesidir. Hastalık tekrarlayıcı nitelikte olup, hastalar değişen periyotlarda bu durumu yaşamaktadır. Etkilenen kişiler sık olarak görme alanında giderek daralma ve görme kaybı yaşamaktadır. Genellikle tek gözde gözlenir. İki gözde olduğunda görme kaybından ziyade, görme alanında kenarlardan daralma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalarda ışık hassasiyeti ve baş ağrısı görme kaybına eşlik ederken bazen ağrı olmadan da ortaya çıkabilir."

"Atak durumlarında mutlaka dinlenilmeli"

Tanrıverdi, ailelerde genetik faktörlerin göz migreni başlangıcında etkili olabileceğinin düşünüldüğünü belirterek, "Hastalar en sıklıkla yorgunluk, stres, aşırı ışık ve ses uyaranı gibi rahatsız edici durumlardan sonra baş ağrısının başladığını anlatır. Ancak birçok hasta farklı öykü de verebilir. Açlık, kötü koku, uzun süren ekran kullanımı gibi etkenlerin de göz migrenini tetiklediğini deneyimleyenler vardır." bilgisini verdi.

Araç kullananları göz migreni konusunda uyaran Tanrıverdi, özellikle sürücülerin, keskin görme gerektiren ve tehlikeli işlerde çalışanların mutlak koşulda işlerine ara vermeleri ve görme sorunlarının geçmesini beklemeleri tavsiyesinde bulundu.

Atak durumlarında mutlaka dinlenilmesi gerektiğinin altını çizen Tanrıverdi, "Tercihen hafif karanlık ve temiz hava alabileceğimiz bir odada, rahat edebileceğimiz bir pozisyonda görme bulanıklığı geçinceye kadar dinlenmeliyiz. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan üzücü olaylar söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite, Atak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar 'göz migrenine' karşı uyardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi Koronavirüs salgını nedeniyle devlet alacaklarını erteledi! İstihdamı korumak için destekler devam ediyor Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor
Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek         
09:50
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi         
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 11:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar "göz migrenine" karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei