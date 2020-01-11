Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor - Son Dakika

Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor

6 saat önce

ABD ile İran arasındaki krizin başta Irak olmak üzere bölge açısından stratejik sınamalara yol açma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin bu krizin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor, System.String[]

ABD ile İran arasındaki krizin başta Irak olmak üzere bölge açısından stratejik sınamalara yol açma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin bu krizin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Washington merkezli Türk Miras Vakfı (THO), İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı ile öldürülmesinden sonraki gelişmeleri ve muhtemel sonuçlarını telekonferans paneliyle masaya yatırdı.


Şii milisler ABD'ye karşı direnişe kalkışabilir

Telekonferans panelinde konuşan Washington merkezli Atlantik Konseyi uzmanı Abbas Kadim, ABD ile İran'ın stratejik bir değerlendirme yapmak üzere gerginliği şimdilik düşürmesiyle bölgenin derin bir nefes aldığını ancak olayların tekrar tırmanabileceğini ifade etti.

İran ile yaşanan gerilimin Irak'ta ABD'nin varlığını sorgulamaya açtığını belirten Kadim, "ABD'nin şimdi çekilmesi İran için sembolik ve stratejik bir kazanım olacağından Irak hükümeti istese dahi ABD şu aşamada ülkeden çekilmeyi reddedecektir." dedi.

Kadim, "ABD çekilmeyi reddederse, İran'a yakın olan Şii milis gruplar, ABD'ye karşı direniş başlatacaklarını söylüyorlar. Bu, kaygı verici bir durumu ortaya çıkarır." diye konuştu.

NATO'nun Orta Doğu faaliyetlerinde Türkiye'nin merkezi bir rolü olacak


Telekonferansta değerlendirmelerde bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) eski Siyasi Danışmanı Ramin Asgard ise Süleymani'nin öldürülmesinin ABD'nin sahadaki stratejisinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması ve kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri bağlamında da ele alınması gerektiğini ifade etti.

ABD ile İran'ın uzun süredir birbirine karşı "kırmızı çizgiler" belirlediğine işaret eden Asgard, "Arka plandan gerilimi azaltmak için iletişim kanalı var ancak doğrudan etkili bir kanal yok. Bu da bir saldırı anında gerilimi düşürmeyi yavaşlatan bir durum." diye konuştu.

Bölgedeki diğer ülkelerin menfaatlerinin de İran ile ABD arasında devam edecek bir gerilimden önemli ölçüde etkileneceğini ifade eden Asgard, bölgedeki ülkelerin, özellikle de Türkiye'nin bu konuda bir arabulucu rolü oynayabileceğine vurgu yaptı.

Asgard, "Başkanın (Donald Trump) NATO'dan Orta Doğu'da daha büyük bir rol oynamasını talep etmesiyle çatışma bölgesine doğrudan sınırı bulunan Türkiye'nin burada merkezi bir rolü olacak." ifadelerini kullandı.

Panelde konuşan Ortadoğu Teknik Üniversitesi UIuslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı ise Türkiye'nin İran ile ABD arasındaki gerilimde tarafsız kalmayı tercih ettiğine dikkati çekti.

Rusya ve Çin'in Orta Doğu'da etkin olması ile ABD'nin artık bölgede yalnız olmadığını farketmesi gerektiğini anlatan Bağcı, Türkiye'nin bu bağlamda ABD için önem arz ettiğini söyledi.


Bağcı, "Bölgedeki tüm ekonomik, siyasi ve askeri formüllerde Türkiye'nin hesaba katılması gerekir çünkü Türkiye bölgede oldukça önemli bir aktördür." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun Orta Doğu'da oynaması istenen rolü konusunda daha netleşmesi gereken bir çok konu olduğu uyarısında bulunan Bağcı, "Mesela; NATO ne kadar kalacak orada? Örneğin; NATO müttefikleri arasında terminoloji farklılıkları var. NATO, PKK, PYD veya YPG'yi terör örgütü olarak tanımlayacak mı? Türkiye, NATO'nun bölgede PKK'yı terör örgütü olarak tanımamasına veya onlarla ilişki kurmasına müsaade etmeyecek. Rusya bu adımlara nasıl tepki verecek? Bunların açıklığa kavuşturulması gerekir." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi
Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
06:07 New York'ta dolunay - Son Dakika
05:58 Umman'da Sultan ailesi yeni sultanın seçimi için bir araya gelecek - Son Dakika
04:54 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA 4 YARALI - Son Dakika
04:53 KADIKÖY'DE ESRARENGİZ ÖLÜM - Son Dakika
04:49 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 06:49:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]