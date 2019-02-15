Uzmanlar işsizlik rakamlarını değerlendirdi
1 saat önce
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Seyfettin Gürsel, "Bir ay içinde yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor" dedi.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Seyfettin Gürsel, "Bir ay içinde yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:05
İşsizlik Rakamları Açıklandı
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