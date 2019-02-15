Son Dakika Haberleri: Uzmanlar işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Uzmanlar işsizlik rakamlarını değerlendirdi

1 saat önce

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Seyfettin Gürsel, "Bir ay içinde yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Uzmanlar işsizlik rakamlarını değerlendirdi, System.String[]
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Seyfettin Gürsel, "Bir ay içinde yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:05 

Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi
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