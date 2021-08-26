Üye Girişi
Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti - Son Dakika

Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti

26.08.2021 19:03

Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti Sıcak yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun bir çok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti

BATMAN - Sıcak yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun bir çok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Diyetisyen Hülya Özel sağlıklı beslenmek için özellikle tavsiye ettiği karpuzun mideyi rahatlattığını ve cildi gençleştirip, nemlendirdiğini söyledi. Özel, "Yaz meyvelerinin başında gelen karpuz, yüzde 92 su oranı ile serinleten, vücudu nemlendiren ihtiyacı karşılayan bir meyve. Genellikle bir dilim karpuz bir porsiyon meyve olur ve 200 grama tekabül eder. Su oranı yüksek evet ama içerisindeki fruktoz kanı hızlı bir şekilde yükselttiği için glisemik indeksi yüksek, bu yüzden diyabet, gestasyonel diyabet ve insülin direnci olanlarda yoğun bir şekilde tüketimin olmamasının istiyoruz. Üç üçgen dilimli bir porsiyon karpuz meyvesi ortalama 50 ile 70 arasında bir kalori getiriyor. Kilo alıp vermelerde çokça kullandığımız, diyetlerde yer aldığımız bir meyve. Biraz da kişiye özgü olarak porsiyon kontrolünü sağlıyoruz. Mideyi biraz daha rahatlatma, cildi gençleştirme nemlendirme özelliği var" dedi.

"Karpuz, tansiyon ve kalp damar rahatsızlıklarına iyi geliyor"

Diyetisyen Özel'in karpuzun tansiyon hastalığına iyi geldiğini ve kalp damar rahatsızlıklarında da kendini belli ettiğini vurgulayarak "Özellikle tansiyon problemi olanlarda biraz daha güzel sonuçlar veren bir meyve çünkü içerindeki çekirdekleri biraz daha kalp damar rahatsızlıklarında da olumlu bir şekilde etki gösteriyor. İçerindeki kırmızı rengi veren likopen maddesi sayesinde antioksidan özelliği var. Kansere karşı korumada olumlu sonuçlar verdiği söyleyen araştırmalarımız da var. Çekirdekleri özellikle bizim yörelerde karpuz çekirdeği bir karpuz türünün ürünüdür ve de çokça tercih edilen bir kuruyemiş olarak tüketiliyor. Daha çok karpuz çekirdeği, iri taneli olan karpuz çekirdeği haşlanarak tüketilmesi mantığına dayanıyor. Tuzla biraz daha haşir neşir olduğu için ödem yapma özelliği var. Öbür türlü de kendisi zaten kuruyemiş çekirdek olduğu için 100 gram yaklaşık olarak 500 kaloriye tekabül ediyor. Bu yüzden ölçü olarak biraz daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Tansiyon problemi olanların da yine aynı şekilde tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Karpuz meyvesinin su oranı yüksek olduğu için vücudu nemlendirme ondan sonra cildi parıldatma özelliği var. Kişilerin biraz daha yağ hücrelerinin yakmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha dinç tutmaya yardımcı oluyor. Yemeklerden önce daha doğrusu bir öğün olarak tercih edildiği zaman yanına bir dilim peynir ondan sonra bir bardak ayran tercih edildiği zaman kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmezken aynı zamanda daha uzun süre tokluk hissettiriyor. Yine karpuz meyvesi içeriğindeki potasyum maddesi sayesinde özellikle spordan sonra tüketildiği zaman kas ağrılarına iyi geliyor. Potasyum içeriği yüksek olduğu için miktarı abartılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti
Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti
Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti
Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti

Diyetisyen, Kuruyemiş, İnsülin, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin 19:46 Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi 19:09 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi 18:47 Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı 16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı
Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:40 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti         
20:01
Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:42
Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti         
19:25
Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu         
18:55
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
17:41
Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı         
16:47
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı         
09:46
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 20:36:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement