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Uzmanlar Kış Aylarında Antifriz İhmalinin 80 Bin TL'ye Mal Olabileceğini Uyardı - Son Dakika

Uzmanlar Kış Aylarında Antifriz İhmalinin 80 Bin TL'ye Mal Olabileceğini Uyardı

Soğuk hava şartları nedeniyle araç motorlarının donmaması için antifriz kullanımının önemine dikkat çeken uzmanlar, 300 TL'lik antifrizi almayı ihmal eden sürücülerin 80 bin TL'lik motor arızaları ile karşılaşabileceğini belirtti. Motor mekanik uzmanı Ziya Kaya, antifrizin sadece kışın değil, 4 mevsim boyunca kullanılması gerektiğini, bu sayede araç içindeki yedek parçaların paslanmasını önlediğini ve daha uzun ömürlü olmasını sağladığını ifade etti

27.11.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:37
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Uzmanlar uyardı: Kış aylarında 300 TL'den kaçarken, 80 bin TL masraf çıkabilir

27.11.2023 12:33:13 Diyarbakır/ Haberde İnsan/ 20231127AW085772 (ÖZEL HABER)

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IHAAW120110-HMN/27-11-2023

- Uzmanlar uyardı: Kış aylarında 300 TL'den kaçarken, 80 bin TL masraf çıkabilir

- Antifriz ihmali yapanlara uzmanından kritik uyarı:

- "Kış aylarında motorun donmasını önler"

(Fotoğraflı)

Hasan Alan - Muhammet Hüseyin İçli

DİYARBAKIR (İHA) - Soğuk havaların etkisiyle araçların motor kısmındaki donmaların önlenmesi için 300 liralık antifrizi almaktan kaçınan sürücülere sanayi ustalarından, "80 bin liralık fatura ile karşılaşabilirsiniz" diye uyarı geldi.

Kış aylarında yollarda donma ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle otomobil sürücüleri sanayilerin yolunu tutarken, araç ustalarından 'antifriz' uyarısı geldi. Araçların kışın motor kısmında donmaların meydana gelmemesi için antifriz kullanılması gerekiyor. 300 TL'lik antifriz masrafından kaçan sürücüler, 40 bin ila 80 bin liralık çeşitli motor arızalarıyla karşılaşabiliyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren motor mekanik uzmanı Ziya Kaya, araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılamasını önlediğini söyledi.

Araçların periyodik bakımlarında antifrizin sadece kışın önemli olmadığını, aynı zamanda yaz aylarında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, "Antifriz, aracın insanlardaki dolaşan kanı gibidir. Kış aylarında 300 liralık antifriz koymayanlar 40 bin ile 80 bin lira arasında motor hasarlarına sebep oluyor. Antifriz sadece kış ayları için geçerli olan bir şey değildir. Antifriz 4 mevsim kullanılmalıdır. Eğer antifriz araçta 4 mevsim kullanılırsa aracın içindeki yedek parçanın paslanmasını önler ve bu da aracın yedek parçasının daha fazla ömürlü olmasını sağlar. Bunun için antifriz çok önemlidir. Kış aylarında motorun donmasını önler ve araç sürücülerinin araçlarını daha rahat çalıştırıp yollarına devam etmesini sağlar" dedi.

Antifrizde derecelerin farklılık gösterdiğini ifade eden Kaya, "Antifriz derece derece değişiyor. Eksi 37, 56 ve 74 derece saf dediğimiz antifrizler var. Kimi yerde eksi dereceye düşmediği zaman araç sıfırı görmediği için eksi 10 derece de olsa onu kurtarır. Kimi yerlerde hava sıcaklığı eksi 30-40 dereceye düştüğü zaman antifriz o aracın donmasını önler" diye konuştu.

"Antifriz kullanılmadığı takdirde aracın motoru donar ve otomobil çalıştırılamaz" diye konuşmasına devam eden Kaya, şunları kaydetti:

"Eğer motorun çalıştırılması zorlanırsa hasarlar meydana gelir. Bu da çeşitli arızaların çıkmasına sebep olur. Motor arızalarıyla beraber o motoru yapmaya kalkışılırsa yaklaşık 80 bin liralık bir hesap çıkar. Araç sürücüleri antifrizi sürekli kullansınlar. Sadece kış aylarına özgü bir şekilde kullanmasınlar. Vatandaşlar aracında sürekli antifriz kullandığı zaman kendi menfaatlerine daha iyi araç performansına sahip olurlar. Yedek parçalarının daha uzun ömürlü dayanıklılığını sağlamış olurlar."

Kaynak: İHA

Otomobil, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Uzmanlar Kış Aylarında Antifriz İhmalinin 80 Bin TL'ye Mal Olabileceğini Uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlar Kış Aylarında Antifriz İhmalinin 80 Bin TL'ye Mal Olabileceğini Uyardı - Son Dakika
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