Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika

Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı

Yetkili servis olmayanlar büyük sorunlara yol açabilir

DİYARBAKIR - Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı arttı. Bakımları yapılmayan petekler gaz sarfiyatını ve arızaları artırıyor. Uzmanlar yetkili servis elemanı olmayanların yaptıkları bakımlarda büyük sorunlar yaşatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kış ile birlikte havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar ısınmak için kombi peteklerini çalıştırmaya başladı. Bakım ve onarımı yetkili servislerde yapılmayan kullanıcılar hem cebinden hem de canından olabilir. Kombi uzmanı Yunus Yıldırım İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada hem tasarruf hem de riskleri ortadan kaldırmak için uyarılarda bulundu. Yetkili servis elemanları olmayan şahıslar tarafından yapılan yanlışların büyük risk taşıdığını aktaran Yıldırım, kombi ve petek bakımları için de vatandaşları uyardı.

"İkinci el veya cihazlara uymayan parçaları uydurmaya çalışıyorlar"

Yetkili servis çalışanları olmayan şahıslar ikinci el veya cihazlara uymayan parçaları uydurmaya çalışarak vatandaşları sömürdüklerini aktaran kombi uzmanı Yunus Yıldırım, yetkili servislerle çalışılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Yıldırım, "Müşterilerimiz veya kullanıcılarımızdan genellikle teknik yetkili servislerle çalışmasını öneririz. Yetkili servislerde elemanlar teknik elemanlar, işinin ehli profesyonel insanlar tarafından kontrolleri ve bakımları yapılır. Kış ayları gelmeden bunların yapılmasını kullanıcılara öneriyoruz, sebebi ise bakımları yapılan cihazları kış aylarında daha verimli ve tasarruflu çalışmasıdır. Dışarıda bu işi yapan şahıslar ikinci el veya cihazlara uymayan parçaları uydurmaya çalışıyorlar. Kullanıcıların teknik bilgileri olmadıkları için bunu sömürerek cihazların hurda olduğunu söyleyerek hurdaya ayırmaya çalışıyorlar. Teknik servislerde ise parçaların tamamı fabrikadan gelmekte, yapılan onarım ve değişen parçalar 1 yıl garanti vermek zorundadır. Dışarıdaki arkadaşlar bu uygulamayı yapmamakla beraber, çalışan cihazlarda olmayan arızalar var diyerek, kullanıcıları mağdur edip, değişmedikleri parçaların ücretlerini talep ediyorlar. Bu tür şikayetler bayağı geliyor" dedi.

"Patlama riski yüksektir"

Teknik bilgisi olmayan şahısların cihazlara müdahalesi sonrası patlama riski arttığını belirten Yıldırım, "Şahıslar cihazlara müdahale ettikleri zaman ister istemez cihazların içerisinde gaz var, alev oluştuğu zaman patlama riski yüksektir. Cihazlarda bakıma dikkat edilmesi gerekiyor, en az yılda bir yetkili servisler tarafından kontrolleri yapılması gerekiyor. Kullanıcılardaki mantık gittiğimiz zaman kapatalım geldiğimizde açalım şeklinde kullanımlar yanlış bilgiler. Gidildiği zaman düşük derecede cihazların açık kalması özellikle, balkonda açık sahada olan cihazların hiç kapatılmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü cihazların içerisinde su var, su ile eksi derece birleşince donma yapar, cihazlarda arıza sıkıntısı oluşturur" diye konuştu.

Zehirlenme veya tüketim azaltmak için bakım şart

Yılda bir veya 2 yılda bir peteklerin yıkanması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Çünkü içerisindeki pislik cihazın çalışmasında zorluk çıkartıyor, peteklerin ısınmasında verim düşüklüğü oluşturarak gaz sarfiyatını artırıyor. Petek yıkanır ise içerisinde pislik olmadığından cihazlar rahat devir daim yaparak iyi ısınır ve gazda tasarruf olur. Zehirlenme ile alakalı işin ehli olmayan şahıslar gittiği zaman bacalarının temizlendiğini söylerler, doğal gaz atıksız gazdır, bunu yapan yetkili servisler analiz cihazlarıyla herhangi bir kaçak sıkıntı olmadığını kesinleştirerek teslim eder. Ama dışarıdan gelen şahıslar teknik bilgileri olmadığından bacayı yapıp onardığını söyleyerek bacayı açık bıraktığı taktirde atık gaz zehirlenme ihtimalleri vardır. Menfezlerin kapatılmaması özellikle rica ediyoruz, menfez kapatılırsa atık gaz bırakılma veya salınma durumunda zehirlenme ihtimali yüzde yüzdür. Ama menfezin açık olma durumunda yüzde 50 seviyesine düşer. Menfezin doğru takımını ise kişiler kendilerine uygun değil de gaz firmaların belirttiği uygun yerlere takılması gerekiyor" şeklinde konuştu.