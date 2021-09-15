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Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar - Son Dakika

Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar

15.09.2021 11:07

Tüm dünya 1.5 yıldan uzun süredir koronayla mücadele ediyor. Uzmanlar ise koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti. Uzun Kovid'e yakalanan hastalar aylarca belirtileri göstermeye devam ediyor. 200'den fazla semptomu olan hastalığın hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk gibi belirtileri var. Bilim insanları ise aşının Uzun Kovid'e de etki ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünya genelinde 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon insanın canına mal oldu. Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

HASTALIK AYLARCA SÜRÜYOR

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor. Uzun Kovid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

UZUN KOVİD'DEN KORUYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, Uzun Covid'i mercek altına alan bilim insanları bu enfeksiyonun en çok kimleri hedef aldığını belirlemeyi başardı. Buna göre, tam aşılı yani çift doz aşı olmuş kişilerin, uzun süreli korona semptomları bildirme olasılığının, enfekte olan aşılanmamış insanlara göre yaklaşık yarısı kadar olduğu belirlendi. Başka bir deyişle çift doz aşının Uzun Kovid'den de koruduğu ortaya çıktı ve Uzun Kovid'in aşı olmayan kişilerde daha sık görüldüğü bilimsel olarak kanıtlandı.

200'DEN FAZLA SEMPTOMU VAR

Guardian'ın haberine göre ise University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etmeyi başardı. Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli koronanın 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var. Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi. 56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise hiç çalışamadığını bildirdi.

İNCELEME YAPILMASI GEREKİYOR

University College London'da nörobilimci olan ve aynı zamanda çalışmanın kıdemli yazarı olan Dr. Athena Akrami, uzun süreli korona için solunum ve kardiyovasküler sorunlardan daha geniş bir semptom yelpazesini değerlendirmek için 'tıbbi kılavuzları genişletmeye yönelik açık bir ihtiyacı' bulunduğunun altını çizdi.

"11 AYDIR BELİRTİLER DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde BBC'nin İskoçya muhabiri Lucy Adams yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı. 44 yaşında sağlıklı ve sportif bir insan olan Lucy Adams pandeminin ilk aylarında 2020 Mart'ında koronaya yakalandığını, 11 ay belirtilerin bir türlü son bulmadığını belirtmişti. Nefes darlığı, baş ağrısı, kas ağrıları, görüş bozukluğu aylarca devam eden ve en küçük bir çabadan sonra yatağa düşen Adams, en kötüsünün de kimsenin Uzun Kovid ile ilgili bir bilgisinin olmaması olduğunun altını çizmişti.

Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar

University College London, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar - Son Dakika
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