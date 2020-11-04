Uzmanlar Kovid-19 için Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı'nda buluşuyor - Son Dakika

Uzmanlar Kovid-19 için Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı'nda buluşuyor

04.11.2020 15:35
Uzmanlar Kovid-19 için Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı'nda buluşuyor, System.String[]

Sabri Ülker Vakfı, pandemi döneminde beslenme, sağlıklı yaşam ve medya okuryazarlığı konularında uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak.

Sabri Ülker Vakfı, pandemi döneminde beslenme, sağlıklı yaşam ve medya okuryazarlığı konularında uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak.

Sabri Ülker Vakfı açıklamasına göre, 17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dijital konferansın ilk gününde alanında uzman isimler, Kovid-19 döneminde beslenmeye dair en güncel bilgileri paylaşacak.

Konferansın ikinci günü 18 Kasım'da pandemi döneminde beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda medyada yer alan onlarca habere istinaden doğru bilgiye ulaşmada önemli bir rol oynayan medya okuryazarlığı konusunda uluslararası isimler çözüm yollarını paylaşacak.

Konferansa aralarında; Harvard T. H. Chan School of Public Health Sağlık İletişimi Departmanı Profesörü K. Vish Viswanath, Aarhus Üniversitesi MAPP Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Klaus Grunert, British Nutrition Foundation (İngiliz Beslenme Vakfı) Eğitim Bölümü Yönetici Direktörü Roy Ballam ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın bulunduğu çok sayıda uzman konuşmacı olarak katılacak.

Medya okuryazarlığı konusunda katılımcılarla görüşlerini paylaşacak konuşmacılardan, Harvard T. H. Chan School of Public Health Sağlık İletişimi Departmanı Profesörü K. Vish Viswanath, özellikle iletişim, yoksulluk ve sağlık eşitsizlikleri üzerine çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Programda yer alan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve FAO destekçisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak'ın sohbetinde ise günümüzde tarım ve beslenme gerçekleri üzerine yine son dönem gelişmeleri konuşulacak.

Pandemide beslenmenin nasıl olması gerektiği ele alınacak

Medya okuryazarlığı konusunun derinlemesine tartışılacağı konferansta, pandemide beslenmenin nasıl olması gerektiği de ilk günkü oturumlarda ele alınacak. Kovid-19 pandemisi sırasında bağışıklık sistemi, kronik hastalıklar, duygusal açlık, popüler diyetler, gıda okuryazarlığı ve doğru bilinen yanlışlar gibi temel konular, uzman isimler tarafından son gelişmeler ışığında değerlendirilecek.

Aralarında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya Bölümü ile Beslenme ve Gıda Güvenliği Merkez Başkanı Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Prof. Julian D. Stowell'in bulunduğu çok sayıda uzman pandemide beslenmenin nasıl olması gerektiğini örneklerle anlatacak.

Etkinliğe kayıt https://nutritionconference.sabriulkerfoundation.org/ web sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

Üsküdar Üniversitesi, araştırma, Kasım, Medya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar Kovid-19 için Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı'nda buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


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