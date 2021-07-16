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Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor - Son Dakika

Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor

16 Temmuz 2021 Cuma 09:45

Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor Dr. Yalçın: "İlla ilk gün et tüketimi yapılacaksa etin 3-5 saat dinlendirilmesi tavsiye ediyoruz" Diyetisyen Öksüz: "Etlerin pişirme yöntemlerine gelince;

Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor

Dr. Yalçın: "İlla ilk gün et tüketimi yapılacaksa etin 3-5 saat dinlendirilmesi tavsiye ediyoruz"

Diyetisyen Öksüz: "Etlerin pişirme yöntemlerine gelince; haşlama, fırınlama, ızgara gibi pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kızartma ve kavurma yöntemlerinden kaçınılmalıdır"

HATAY - Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Yalçın, sağlıklı bir bayram geçirmek için kırmızı et tüketiminin miktarına ve sıklığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Yalçın, kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastalarının risk altında olduğunu vurgulayarak, "Bu hastalıkların artırımını engellemek adına özellikle Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Kurbanların kesildiği ilk gün, kırmızı et tüketimine yüklenmemek gerekiyor. İlla ilk gün et tüketimi yapılacaksa etin 3-5 saat dinlendirilmesi tavsiye ediyoruz. Etin tuzlamalarda ve aşırı kömürleşmesinden uzak durulması gerekmektedir. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin salata/taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesinin önemlidir" dedi.

Et tüketiminin yanında tatlıdan mümkün mertebe uzak durulmasını isteyen Yalçın, bu dönemde şerbetli tatlılar yerine daha hafif, sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Diyetisyen Semiha Özge Öksüz ise Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını, kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, porsiyon kontrolüne, besin seçimine ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Öksüz, şunları söyledi:

"Kırmızı et, iyi kalite hayvansal protein, birtakım vitamin ve mineralleri içermektedir. Bunun yanı sıra yağlı etler, doymuş yağ ve kolesterol içeriği açısından da yüksektir. Bu açıdan porsiyon kontrolünü sağlamak önemlidir. Bayram günü kesilen hayvan eti genellikle bekletilmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketilmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır. Yeni kesilmiş hayvanın etlerindeki sertlik, pişirmede ve tüketildikten sonra sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi birtakım sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireylerin eti 24 saat bekletmeden tüketmemesi gerekir. Etlerin pişirme yöntemlerine gelince; haşlama, fırınlama, ızgara gibi pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kızartma ve kavurma yöntemlerinden kaçınılmalıdır. Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği olan kavurma genelde tereyağı eklenerek pişirilmektedir. Et kullanılarak yapılan yemeklerin içerisine yağ eklenmemelidir. Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır.

Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor
Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor
Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor
Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor

Kurban Bayramı, Diyetisyen, Samandağ, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimi için uyarıyor - Son Dakika


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