Uzmanlar Macaristan'da demokratik ihlallere karşı uyarıyor, 9 STK AB'den destek istedi

Siyasi uzmanlar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı reform projesinin önümüzdeki salı günü parlamentoda onaylanma ihtimalinin 'endişeye yol açan bir durum' olduğunu duyurdu.



Orta- Avrupa ülkeleri uzmanı Milan Nic, "Viktor Orban'ın yaptıkları diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yaptıklarından çok farklı." dedi.