Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı - Son Dakika

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı

10.01.2021 08:18

Kalabalık ve hastalığın yoğun geçtiği yerlerdeki antikor seviyelerini değerlendiren uzmanlar, Türkiye'de bölgesel anlamda normalleşme aşamasına geçilmesini öneriyor. İlk yer olarak İstanbul'u işaret eden uzmanlar, bu ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceğini, okulların ve küçük işletmelerin açılabileceğini düşünüyor.

Pandemi, uzmanları ikiye böldü. Normal hayat için adımların atılması gerektiğini belirten kimi uzmanlara göre, Türkiye sürü bağışıklığına doğru gidiyor. Ülkenin kalabalık yerlerinde bağışıklığın, salgının hızını kesme düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK %50-60'I BULMUŞ OLABİLİR

Kalabalık ve hastalığın çok geçirildiği yerlerde, kişilerdeki antikor düzeyine bakarak "bölgesel" anlamda normalleşme aşamasına geçilmesi öneriliyor. İlk yer olarak da İstanbul'a işaret ediliyor. Özellikle toplu taşıma kullanan grupta bir an önce antikor düzeyine bakılması tavsiye ediliyor. Hastalığı geçirenler baz alındığında toplumsal bağışıklığın %50-60'ı bulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

"KAFE VE RESTORANLAR KADEMELİ OLARAK AÇILMALI"

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu ayın ortasından itibaren normalleşme adımları atılmasını savunan uzmanlar, ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.

UZMANLARIN BİR KISMI İSE "HENÜZ ERKEN" DİYOR

"Henüz erken" diyen kimi uzmanlar ise, vakalar düşse de normalleşme için yeterli olmadığında hemfikir. Hastalığı geçirmiş olan çoğu kişide yeteri kadar antikor tespit edilmediği, antikora sahip olanlarda ise koruyucu sürenin tam olarak bilinmediği kaydediliyor. Uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı - Son Dakika


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