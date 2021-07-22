Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor - Son Dakika

Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında uzmanlar 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMAK ŞART

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayılarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını haftaya 10 bine çıkacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Tükek, ağustosta vaka sayılarında 20 binli rakamların görülebileceğini ve 4. dalganın sonbaharı beklemeyeceği açıklamasını yaptı.

TATİL GÖRÜNTÜLERİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise bayramda tatil bölgelerinden gelen görüntüleri "Korkunç" olarak nitelerken "4. dalga bağıra bağıra 'Geliyorum' diyor" açıklamasını yaptı.