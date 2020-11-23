Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı - Son Dakika

Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı

23.11.2020 16:59
Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Uzmanların korona virüsten kurtulmak için tavsiye ettiği ebegümeci ve adaçayı karşımı sonrası 2 ürünün de satışında artış yaşandı.

SAMSUN (İHA) – Uzmanların korona virüsten kurtulmak için tavsiye ettiği ebegümeci ve adaçayı karşımı sonrası 2 ürünün de satışında artış yaşandı.

Korona virüsünün büyük artış gösterdiği son günlerde virüse yakalanmak istemeyen vatandaşlar kendilerine koruma yöntemleri geliştiriyorlar. Son olarak revaçta olan ürünler ise ebegümeci ve adaçayı oldu. Uzmanların ebegümeci ve adaçayı gargarasının virüsü yok etmede etkili olduğunu söylemesinin ardından 2 ürüne de rağbet arttı.

"Ebegümeci ve adaçayına rağbet arttı"

Korona virüsü vakalarının artmasının ardından ebegümeci ve adaçayı satışlarının arttığına dikkat çeken aktar Recai Doğanay, "Bazı ürünler, toplum tarafından güvenilir kişiler tarafından önerilirse rağbet görüyor. Adaçayı ve ebegümecinde de durum böyle oldu. Uzmanların televizyonda korona virüse karşı bu ürünleri söylemesi bir talep artışına neden oldu. Ebegümecinin antioksidan özelliği sayesinde bebekler de dahil olmak üzere boğazlardaki enfeksiyonlara iyi geldiği söyleniyor. Astım ve akciğer hastaları da bu ürünü oldukça talep ediyor. Adaçayında da bir talep artışı oldu. Adaçayı hem gargara yapılıyor hem de içiliyor. Bu ikisinin karıştırılarak gargara yapılması sonucu korona virüse iyi geldiği, boğaz ve burunun virüsten temizlendiği uzmanlar tarafından söylendi. Adaçayı ve ebegümeci virüsün dışında başka birçok konuya da iyi geliyor. Ebegümecinin kilosu 45 TL'den satılıyor. Adaçayının kilosu ise 60 TL'den satılıyor. Talep artışına rağmen fiyat artmadı" dedi.

Grip olmak istemeyen vatandaşların da çokça tükettiği ıhlamur ve piyasası hakkında da konuşan Doğanay, şunları söyledi:

"Kış aylarında çok tüketilen ıhlamurda da bir tedarik sıkıntısı vardı. Üreticiler ıhlamuru az az piyasaya sürüyor. Kışın ortasında daha da pahalı olacağını düşünüyorlar. Şu anda 90 TL ile 150 TL arasında kilosu değişiyor. Saf çiçek ıhlamurun kilosu 150 TL, diğerleri ise 90 liradan başlıyor. Kışın satılan diğer ürünlerde ise tarçının kilosu 120 TL, zerdeçal kilo 60 TL, zencefil kilo 70 TL, kuşburnu kilo 20 TL ve nar çiçeğinin kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor." - SAMSUN

Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı

Koronavirüs, Ebegümeci, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor
20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı 20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı         
17:05
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti         
16:38
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi         
16:15
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı         
15:37
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı         
13:32
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:15:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei