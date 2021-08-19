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Uzmanlar, Türkiye Somali ilişkilerinin son 10 yılında yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı - Son Dakika

Uzmanlar, Türkiye Somali ilişkilerinin son 10 yılında yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı

19.08.2021 17:37
Uzmanlar, Türkiye Somali ilişkilerinin son 10 yılında yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı, System.String[]

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde "Türkiye Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde "Türkiye Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Somali Planlama,Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Gamal Mohamed Hassan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kurt, Heritage Institute for Policy Studies Direktörü Afyare Elmi, Afrika Vakfı Başkan Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Mehmet Köse, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, diplomatik misyon temsilcileri, panelistler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Köse, 6 oturumda 20 tebliğin yapılacağını ve bu tebliğlerin neredeyse tamamının doğrudan araştırma sonuçlarına dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında gerçekleştirdiği Somali ziyaretinin önemini vurgulayan Köse, aradan geçen 10 yılın muhasebesinin yapılacağını ve Türkiye ile Somali'nin çok yönlü iş birliği içinde olduğu alanların ele alınacağını ifade etti.

Afrika Vakfı Başkanı Kurt konuşmasında, 2000'li yılların başında Türkiye'nin Afrika açılımı yaptığını, 2011 yılında gerçekleştirilen ziyaret ile Somali'nin yeniden inşa sürecinin başladığını aktardı.

Afrika kıtasına yönelik çalışmalara katkı vermek için 2019 yılında Afrika Akademisi'ni başlattıklarını bildiren Kurt, bölgeden birçok STK ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Heritage Institute for Policy Studies Direktörü Elmi de yaptığı konuşmada, kendi görüşlerinden ziyade Türkiye-Somali ilişkileri alanında çalışma yapanların perspektifini ve bulgularını sunmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 yıl önce gerçekleştirilen ziyarete atfen "Gördüğümüz şey yeni bir model ve yaklaşımdı." diyen Elmi, gelecek 10 yılda iki ülke ilişkilerinin daha da iyi olacağını söyledi.

"Gerçek bir arkadaş dünyanın geri kalanı hayatından çıkarken hayatına girendir"

Somali Kalkınma Bakanı Hassan, Somali yakın tarihin en yıkıcı kuraklıklarından biriyle baş etmeye çalışırken, dönemin Başbakanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Mogadişu'ya gelerek dünyanın dikkatini Somali'ye çektiğini belirtti.

Hassan bu ziyaretin bir haberden daha fazla anlamı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti, Türk halkı ve sivil toplum kuruluşları, en büyük insani yardım operasyonlarından birini derhal harekete geçirerek, o sırada Somali'de devam eden krize daha geniş bir uluslararası müdahale için önemli bir emsal oluşturdu. O zamandan beri, tarihi ittifakımız sadece önem ve güç olarak büyüdü. Bugün Somali, Türkiye'nin dünyadaki en büyük Büyükelçilik Kompleksine ve her yıl binlerce Somali Ulusal Ordusu askerini eğiten en büyük denizaşırı askeri tesisine ev sahipliği yapıyor. Gerçek bir arkadaş dünyanın geri kalanı hayatından çıkarken hayatına girendir."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, 2011 yılında gerçekleştirilen ziyaretin ve Türkiye-Somali ilişkilerinin önemini vurgulayarak, gelecekte iş birliğinin daha da artması gerektiğini söyledi.

Yapılan yatırımların dönüştürücü rolüne vurgu yapan Yılmaz, Türkiye ile Somali'nin yapılan yardımları birlikte istişare ile yönlendirmesinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Toplumsal Kapasite İnşası, Barışın Tesisi

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ilk oturumda "Toplumsal Kapasite İnşası, Barışın Tesisi" başlığında sunumlar gerçekleştirildi.

Somali Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hareketi (Somalia Gender Equity Movement) kurucusu Zainab Mohamed Hassan, Türkiye'nin barışın inşası ve çatışma çözme çabalarının rolünü ve katkılarını, Türkiye'nin Somali'ye ilişkin politika çerçevesiyle ilgili olarak kadın liderliğindeki girişimleri, projeleri veya programları ne ölçüde desteklediğini ele alan araştırmasından sonuçlar paylaştı.

Zainab Mohamed Hassan, Somali halkının, Türkiye'nin Somali'nin barış ve gelişim süreçlerine ilişkin olumlu rolünün ve katkılarının farkında olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir konuşmasında, Somali'de barış ve güvenliğin tesisi için en az elit seviye diplomasi kadar sivil diplomasinin de önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Devletlerin etkin aktör olduğu uluslararası konjonktürde bile yaşadığımız iletişim devrimi bizi çok yollu diplomasiye zorluyor. Uluslararası medyanın çifte standartlı haberleri bölge barışının tesisinin önündeki en büyük engel. Anadolu Ajansı yaptığı barış gazeteciliği ile Somali'nin sesi olduğu gibi etkin haberciliğiyle de barış ve güvenliğin tesisinde önemli bir fonksiyon icra ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA Haber Akademisi'nden araştırmacı Ebuzer Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 yıl önce Somali'ye gerçekleştirmiş olduğu seyahatin, Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir dönemin açılmasına vesile olduğunu vurguladı.

Demirci, "Afrika Vakfı ve Heritage Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşen bu toplantının Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin 10. yılında gerçekleşiyor olması bu noktada oldukça değerli olup Türk ve Somali ortaklığının hangi noktaya geldiğinin göstergesidir." diye konuştu.

Somali SIMAD Üniversitesinden Salah Ali Hassan da Türkiye'nin Somali'ye yüksek öğrenimde büyük desteklerde bulunduğunu, Somali'den Türkiye'ye eğitim için gelen öğrenciler ile Somali'nin insan kaynağı sermayesinin ve kalitesinin arttığını dile getirdi.

Bugün açılışı yapılan sempozyum, yarın yapılacak diğer oturumlarla devam edecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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