Uzmanlar uyardı: Dicle Nehri yüzmek için güvenli değil - Son Dakika

Uzmanlar uyardı: Dicle Nehri yüzmek için güvenli değil

DİYARBAKIR'da havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri'nde biri balık tutan, diğer serinlemek isteyen 2 kişi boğuldu.

DİYARBAKIR'da havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri'nde biri balık tutan, diğer serinlemek isteyen 2 kişi boğuldu. Açık su yüzme sporcusu, cankurtaran Hüseyin Nazlıoğlu, Dicle Nehri'nin yüzmek için güvenli olmadığına dikkat çekerek, "Biraz serinleyeyim derken boğulabilirsiniz. Nehirde akıntı yüksek. Aynı zamanda yosun ve ağaç kökleri var. Bunlara takılıp boğulma ihtimali var" dedi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'da vatandaşlar, serinlemek için Dicle Nehri'ne gidiyor. Nehrin soğuk sularına giren kişiler, tehlikeye davetiye çıkarıyor. 21 Mayıs'ta Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde Hamdullah Polat'ın (37) balık tutmak için girdiği nehirde boğuldu. 30 Mayıs'ta da Sur ilçesinin kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde serinlemek için nehre giren Serhat Günel (16) akıntıya kapılıp kayboldu. Aramalarda Günel'in cansız bedeni bulundu.

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Açık Su Yüzme Sporcusu, Cankurtaran ve Dalgıç Hüseyin Nazlıoğlu, Dicle Nehri'nin serinlemek için güvenli olmadığını söyledi. Nazlıoğlu, "Yüzme bilmeyen kişiler suya girmemeli. Dibini görmediğimiz suda, yüzmememiz gerek. Eğer yüzmek istiyorlarsa da güvenli alanlar var. Cankurtaranı olan yerler var. Yüzmek için havuz tercih edilmeli. Özellikle yüzme bilen kişilerin yanında suya girilmesi gerekiyor. Dicle Nehri güvenli bir alan değil. Ayağı bile suya sokmak tehlikelidir. Her an ne olacağını bilmezsiniz. Biraz serinleyeyim derken boğulabilirsiniz. Zaten boğulmaların çoğu da bu şekilde yaşanıyor. Nehirde akıntı yüksek. Aynı zamanda yosun ve ağaç kökleri var. Bunlara takılıp boğulma ihtimali var. Ters akıntı da var. Su durgun görünüyor ama kişi girdiğinde akıntıyı fark ediyor" diye konuştu.

"EĞİTİMSİZ BİRİ CAN KURTARMAYA KALKIŞMAMALI"

Paramedik ve İlk Yardım Eğitmeni Cumali Yıldız ise cankurtaran ve yüzme eğitimi almayan birinin boğulma tehlikesi geçiren kişiye müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Yıldız, "Çünkü boğulan kişi, yardıma giden kişiye sarılacaktır. Dolayısıyla, giden kişiyi de boğma ihtimali çok yüksektir. Biz yaklaşılmamasını tavsiye ediyoruz. İp, tahta parçası veya bir cisimle, ya da bot varsa, can yeleği takılarak güvenli bir şekilde kişinin sudan alınması gerekiyor. Direkt yaklaşmak büyük bir hata olacaktır. Deniz gibi suyu sığ olan bir yerdeyseniz eğer, boğulma vakasını aldınız ve geliyorsunuz, artık sığ suya gelince kurtarma orada başlanmalı. Yani suyun içerisinde solunum verilerek başlanabilir. Suyun içinde başlanırsa, o süre azalmış olur. Dolayısıyla biz bunu istiyoruz, sığ suda şartlar uygunsa, orada ilk yardıma başlanılmasında fayda var. Profesyonel değilse, bir cisimle o kişiyi kendimize doğru çekeceğiz. Güvenli alana alındıktan sonra ilk yardıma başlanmalıdır" ifadesini kullandı.


Hüseyin Nazlıoğlu, Diyarbakır, Yüzme, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanlar uyardı: Dicle Nehri yüzmek için güvenli değil - Son Dakika
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