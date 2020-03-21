Uzmanlar uyardı: "İnternetteki bilgi kirliliği koronadan daha tehlikeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanlar uyardı: 'İnternetteki bilgi kirliliği koronadan daha tehlikeli' - Son Dakika

Uzmanlar uyardı: "İnternetteki bilgi kirliliği koronadan daha tehlikeli"

6 saat önce

Sosyal medya ve iletişim teknolojileri uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, internetteki bilgi kirliliğinin koronavirisünden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Uzmanlar uyardı:

Sosyal medya ve iletişim teknolojileri uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, internetteki bilgi kirliliğinin koronavirisünden daha tehlikeli olduğunu söyledi.


Irak'a açılan Habur Sınır Kapısında geçişlerin kontrollü olarak gerçekleşmesinin ardından Irak tarafında sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çeken Fatihi Mahmood Ismael, Irak- IKBY Kürt Bölgesi hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı son bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirti. Koronavirüs salgınında özellikle sosyal medyada hızlı paylaşılan ve yayılan bilgilerin, doğru bilginin yanlış bilgiden ayırt edilmesini zorlaştırdığını kaydeden Ismael, "İnsanlarda aşırı kaygı ve korku gibi olumsuz duyguları arttırdı. Sanal medyadaki bu korku ve endişe uyandırıcı paylaşım ve bilgi kirliliğinin etkileri koronavirüsün oluşturduğu ve oluşturabileceği sağlık sorunlarından çok daha fazlasını insanlar üzerinde tahribat yaratabilir bu yüzden internetteki bilgi kirliliğine çok dikkat edilmeli ve sadece resmi makamların açıklamalarına riayet edilmelidir" dedi. - ŞIRNAK

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:35 Kaynak: İHA

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