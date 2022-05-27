Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak! - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!

27.05.2022 23:49

İzmir'de son günlerde termometreler 34-35 dereceleri göstermeye başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sıcaklıkların mayıs ayı sonuna kadar artmasını beklediklerini ve 1945 yılı mayıs ayında kırılan sıcaklık rekorunun bu yıl kırılabileceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, sıcaklıkların 4 ila 12 derece artışa geçeceğini duyurmuştu. Mayıs ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde İzmir'de de sıcaklıklarla arttı. Hava sıcaklığının birkaç gündür 34-35 derecelerde seyrettiği İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sıcaklıkların daha da artmasını beklediklerini ifade ederek, 77 yıllık mayıs ay sıcaklık rekorunun kırılabileceğini söyledi.

"77 YILLIK REKORUN KIRILMASI BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Doğan Yaşar, Pazar gününe kadar havaların oldukça sıcak geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "İzmir'de mayıs ayı sıcaklık rekoru 1945 yılında 37.6 dereceyle kırılmıştı. Bu yıl da o rekorun kırılması bekleniyor. Rekor kırılmasa bile bu yıl son yılların en sıcak mayıs ayı oldu. Bu meteorolojik bir olay. İklim değişikliği, küresel ısınma gibi şeylere bağlanıyor ama bu biraz daha farklı bir olay. Örneğin geçtiğimiz Mart ayı, son yılların en soğuk Mart ayıydı. Ege'de Mart ayında ortalama sıcaklık 10.2 iken, 6.1'e düştü. Sıcaklık düşüşü Türkiye genelinde de 3.7 olarak kayıtlara geçti. Bu soğumayla beraber kuraklığa girdik. Yağmur yağışları Mart ayında yüzde 35 oranla, Nisan'da yüzde 60 oranla azaldı" dedi.

"TAHTALI BARAJI'NIN DİBİNİ GÖRECEĞİZ GİBİ DURUYOR"

İzmir'de yıl içerisinde sıcaklık farkının 17 ila 19 derece arasında değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer kışın çok soğuk geçerse, yazın sıcak geçecek demektir. Şu an bunu yaşıyoruz zaten. Bu beklediğimiz bir şey ama bizim asıl korkmamız gereken sularımız. İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda geçtiğimiz yıl yüzde 72'lik bir doluluk oranı varken, bu yıl yüzde 62'ye düştü. Çok hızlı bir düşüş yaşıyoruz. Sanırım 2008'deki gibi Tahtalı Barajı'nın dibini göreceğiz gibi duruyor. İkinci büyük sorun ise orman yangınları. Yangınlar sıcaklıkla paraleldir. Örneğin 2008 yılında son 80 yılın en soğuk kışını yaşamıştık. Aynı yıl yaz aylarında ise orman yangınları rekorları kırıldı. Bu yıl da çok soğuk bir Mart ayı geçirdik ve şu anda da çok ısındı. Orman yangınları açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Ormanlarımıza çok çok dikkat etmek lazım. Bu tür sıcak dönemlerde yangın başladığı zaman engellenmesi kolay olmuyor."

YORUMLAR
500
Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Sağlık Bakanlığı'na 'Şua İzni ve Fiili Hizmet Zammı' Tepkisi: 'Radyoloji Çalışanları Ölüme Terk Ediliyor' Sağlık Bakanlığı'na 'Şua İzni ve Fiili Hizmet Zammı' Tepkisi: 'Radyoloji Çalışanları Ölüme Terk Ediliyor'
Kaynak: İHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Doğan Yaşar, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak! - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 00:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement