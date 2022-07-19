Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor

Avrupa'da yükselen sıcaklıklar nedeniyle günlük hayat adeta felç oldu. Binlerce kişinin sıcaklıktan kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiği iddiası ise olayları daha da ürkütücü bir boyuta getirdi.

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Fransa ve İspanya'da başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yedi gün önce başlayan yangınlar yüzünden 14 bin hektar alan küle döndü. Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4 bin 100 kişi tahliye edildi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısının 14 bine ulaştığı belirtildi. Fransa meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada aşırı sıcaklar yüzünden yeni yangınların çıkabileceği ve alevlere müdahale etmenin çok güç olduğu ifade edildi. Öte yandan İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Mijas şehri yakınlarında üç gün önce başlayan orman yangını ile mücadele sürüyor. Binlerce kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangında 2 bin hektarlık alan yandı. Ülkede hava sıcaklığının yer yer 47 dereceye ulaştığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE DOĞRU GELİYOR

Ölüm sıcaklarıyla ilgili bir de Türkiye'yi ilgilendiren haber geldi. İddialara göre sıcaklığın Avrupa üzerinden Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı ve etkisini tam olarak cuma günü göstereceği ifade edildi. Bu nedenle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.