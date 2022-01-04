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Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor - Son Dakika

Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor

04.01.2022 09:40
Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor

Okullarda özellikle küçük çocuklar arasında yaygın kullanılan figürlü maskelerle ilgili uzmanlar uyardı. Omicron varyantıyla beraber artış gösteren vakalarla ilgili velileri uyaran Doç. Gamze Varol 'Öğrencilerin okullarda figürlü maskeleri değiştirdiklerini duyuyoruz' ifadesine yer verdi.

Vaka sayıları 45 bin bandına yaklaşmasıyla özellikle veliler endişelenmeye başladı. Küçük yaştaki çocukların resimli ya da figürlü olan bu maskeleri değiştirdikleri belirlendi.

CERRAHİ MASKE KULLANILMASI ÖNERİLİYOR

Tekirdağ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, "Çocuklara uygun, standart cerrahi maske, bu riski ortadan kaldıracak dolayısıyla görece bulaş riskini de azaltacaktır. Tek tip maske olması daha iyi, daha güvenilir. Böylece kısmen virüsün geçişi engellenebilir. Okul ve sınıf ortamında virüsün geçişini kolaylaştıracak zaten çok faktör var. Bunlara ek bir de maskeler; maske değişimi olunca risk artıyor" dedi.

Çocukların figürlü maske kullanmalarının büyük bir problem teşkil ettiğini belirten NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol,"Çünkü o dönemde çocuklar meraklı oluyor, istekli oluyor, heyecanlı oluyor. Birtakım baskı ve figürleri arkadaşlarında görüp beğeniyorlar. Bize gelen haberler de aslında birbirlerinin maskelerini aldıklarını, değiş tokuş yaptıklarını öğreniyoruz, bu yönde haberler geliyor. Aslında bunlar riskli. O yüzden çocuklara uygun standart cerrahi maske aslında bu riski ortadan kaldıracak dolayısıyla görece bulaş riskini de azaltacaktır. Tek tip maske olması daha iyi, daha güvenilir. Böylece kısmen virüsün geçişi engellenebilir. Çünkü okul ortamında, sınıf ortamında virüsün geçişini kolaylaştıracak zaten çok faktör var. İşte sınıfların mevcudu, ders süreleri, hocaların ya da öğrencilerin ya da ailelerinin duyarlılıkları. Bunlara ek bir de tabi maskeler; maske değişimi olunca risk artıyor. Riski azaltabilmek için önlemlerden bir tanesi" dedi.

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Koronavirüs, Okul, Güncel, Son Dakika

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