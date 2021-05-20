Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat - Son Dakika

- Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat

DİYARBAKIR - Pandemi nedeni ile güzellik merkezlerinin hizmet verememesi sonucu vatandaşlar online alışverişe yönelerek makyaj malzemesi ve epilasyon cihazı almaya başladı. Uzmanlar, sahte makyaj malzemesi ve lazer epilasyon cihazlarının cilde zarar verebileceğini kaydederek vatandaşları uyardı.

İnternet siteleri üzerinden ucuza satılan birçok makyaj malzemesi, merdiven altı tezgahlarda yasal olmayan yollarla üretiliyor. Ünlü markaların sahte ürünlerinin üretildiği bu yerlerde sağlığı tehdit eden kimyasallar kullanılıyor. Son zamanalar da pandemi ve tam kapanma nedeniyle lazer epilasyon seanslarına gidemeyen vatandaşlar ise ucuz ev tipi lazer cihazlarına merak salarak kullanmaya başladı. Güzellik Atölyesi kurucusu ve güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, kalıcı hasar ve tüylenmeyi artırabilen bu cihazlarla ilgili vatandaşları uyararak uzman desteği olmadan yapılan işlemlerin ciltte büyük problemler oluşturabileceğini söyledi. Güzellik uzmanı Özaydın, "E-ticaret hepimiz için büyük bir risk taşıyor, bizler bile ürün ve cihaz alırken, araştırmalar içerisine giriyoruz. Biliyorsunuz Çin piyasası var, çok büyük bir pazar. Bizler alışveriş yaptığımız firmaların geçmişini araştırıyoruz, ürünler ve cihazlar nereden ithal ediliyor, diye araştırma yaparak köklü firmaları seçmeye çalışıyoruz. Evde olduğumuz süreçte herkes kendi güzellik uzmanı olmaya çalışıyor, ama ben bir uzman olarak yapmanız gereken şey cildinizi temiz tutmak. Cildinizi analiz ettirdikten sonra uzmanınız size tavsiye ettiklerini içerisinde nelerin olduğunu, neyi ne zaman ve nasıl kullanacağı söylerken, internetten kendi başımıza alışveriş yaptığımızda karşımızda muhatap bulamıyoruz. Sahte ürünlere çok dikkat etmemiz gerekiyor, hem kozmetik, cilt bakımları, kişisel bakım gibi ürünleri bilindik ve belli firmalar ile çalışmalıyız. Lazer epilasyon işlemi için merkezlerimize geldiğinizde biz oradaki kıl kökü anatomisine göre çalışıyoruz, kıl kökündeki analizi derinliği ne inceliği ve kalınlığına kadar bakıp kriterlere uygunsanız sizi işleme alıyoruz. Ama evden kalkıp bir cihaz aldığınız zaman lazere uygunluk var mı ya da yok gibi analizi yapılmadan cihazın ayarlarını ayarlamadan gelişi güzel işlem yapılıyor. Buda maalesef vücuttaki bazı tüylerdeki tetiklemelerde bulunuyor, artışlar oluyor. İnsan vücudunda ayak tabanı ve avuç içi dışında tüyler vardır. Ama her tüy lazer epilasyona uygun değildir, her zaman işi ehline ve uzmanına bırakalım" dedi.