Uzmanlar uyardı! Sıcak ve hızlı içilen çay kanser riskini artırıyor - Son Dakika
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Uzmanlar uyardı! Sıcak ve hızlı içilen çay kanser riskini artırıyor

08.05.2023 20:40

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Köse, sıcak ve hızlı tüketilen çaya ilişkin yapılan araştırmaları değerlendirdi ve kanser riskini artırdığını açıkladı.

Prof Dr. Oğuz Köse, Türk halkının vazgeçilmez içeceklerinden olan çay hakkındaki araştırmaları paylaştı ve değerlendirdi. Çin ve Amerika'da yapılan araştırmalarda; düzenli olarak sıcak ve hızlı tüketilen çay ve kahvenin vücuttaki mukozaları yakarak kişinin ağız bölgesinde kanser riskini 3 kat artırdığı ortaya çıktı.

"BİRAZ DAHA SOĞUK TÜKETİLEBİLİR"

Türkiye ve Orta Doğu toplumlarında sıcak çay tüketiminin yoğunluğuna vurgu yapan Köse, şunlar kaydetti: "Bilimsel kanıtlar net bir şekilde gösteriyor ki sıcak çay tüketiminin ağız bölgesi kanser riskini artıran etkenlerden biri olduğu yönündedir. Çay tiryakilerinin çayı çok sıcak değil de biraz daha soğuk tüketmesini önerebilirim."

"YENİLENEN HÜCRELERİ KANSERLİ HALE GETİREBİLİR"

Bilim insanları, içeceklerin aşırı sıcak şekilde tüketilmesinin yenilenen hücreleri kanserli hale getirebileceği yönünde de tespitte bulundu.

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Uzmanlardan uyarı: Sıcak ve hızlı içilen çay kanser riskini artırıyor Uzmanlardan uyarı: Sıcak ve hızlı içilen çay kanser riskini artırıyor

Oğuz Köse, Çay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uzmanlar uyardı! Sıcak ve hızlı içilen çay kanser riskini artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlar uyardı! Sıcak ve hızlı içilen çay kanser riskini artırıyor - Son Dakika
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