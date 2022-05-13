Uzmanlar uyardı: "Skolyoz eğrisi arttıkça ameliyat ihtimali de artıyor" - Son Dakika

Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastalığının birçok farklı nedeni var. Uzmanlar her 100 kişiden yaklaşık 4'ünde görülen skolyozun önemli bir bölümünü düşük dereceli eğriliklerin oluşturduğunu söylüyor. Hastalığın tedavisinde en kritik noktanın "erken tanı" olduğuna dikkat çeken uzmanlar omurganın sol veya sağa doğru eğilme hali olan skolyoz hastalığında 45 derecenin altındaki eğriliklerde ameliyatsız tedavi yöntemlerinin tercih edilirken bunun üzerine çıkar eğriliklerde ameliyata başvurulması gerekebileceğini kaydetti.

Medicana International Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atıf Aksekili, son dönemde çok daha sık karşılaşılan skolyoz hastalığıyla ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Hastalığın kalıtsal sebeplerle ortaya çıkabildiğini anlatan Aksekili, omurganın gelişiminde yaşanan kusurların da skolyoza neden olabileceğini ifade etti. Hastalığın tedavisinde erken tanının önemine dikkat çeken Aksekili, "Skolyoz ameliyatında başarı oranı oldukça yüksek. Skolyoz ilerledikçe ameliyatın riski de artıyor" şeklinde konuştu.

"SKOLYOZ EĞRİSİ 45-50 DERECEDEN BÜYÜKSE AMELİYAT GEREKLİ OLABİLİR"

Aksekili, skolyozun alçı, korse ve egzersiz gibi yöntemlerle tedavi edilebildiğini ancak ileri derece bir durum olduğunda ameliyatın da gerekli hale gelebileceğini belirtti. Skolyozun yaş ve omurga eğrisinin boyutuna bağlı olarak değiştiğini kaydeden Aksekili, "Skolyoz hafif olduğunda herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir. 10-20 derecelik bir skolyozu olan hastalarimiza egzersiz ve takip öneriyoruz. Skolyoz, büyüme atakları sırasında daha da ilerleyebilir. Bu nedenle çocuk ergenliğe girip büyüme durana kadar düzenli kontrollere ihtiyaç vardır. Eğri 20-45 derece ise alçı, korse veya egzersiz gibi ameliyatsız tedaviler önerilebilir. Skolyoz eğrisi 45-50 dereceden büyükse ameliyat gerekli olabilir" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜMESİNİ TAMAMLAYAN HASTALARIMIZDA FÜZYON AMELİYATI TERCİH EDİLİR"

Skolyoz hastalığında ameliyat için yaş sınırı olmadığını vurgulayan Aksekili, hastalığın seyri, derecesi ve ek hastalık olup olmadığı dikkate alınarak erken çocukluk döneminde de ameliyat yapılabileceğini söyledi. Mehmet Atıf Aksekili, "Büyümesini tamamlayan hastalarımızda füzyon ameliyatı tercih edilir. Füzyon ameliyatlarının yeterli düzelme sağladıktan sonra başarı oranı oldukça yüksektir. Ancak skolyoz ilerledikçe ameliyatın riski de artmaktadır, erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir" diye konuştu.

"AMELİYATTAN SONRA AMACIMIZ EN ERKEN SÜREDE HASTALARIMIZI YÜRÜTEBİLMEK"

Ameliyattan sonra hastaların en kısa sürede yürütülmesinin amaçlandığını belirten Aksekili, iyileşme süreci hakkında, "Ameliyattan sonra amacımız en erken sürede hastalarımızı yürütebilmektir. Füzyon ve ipli skolyoz ameliyatlarından sonra genellikle ertesi gün hastalarımızı yürütüyoruz. İpli skolyoz ameliyatından sonra ise korse öneriyor, 2 hafta içinde dikişleri alıyor ve egzersizlere ameliyatın ilk gününde başlıyoruz. Füzyon ameliyatından sonra kaynama süreci genel olarak 3'üncü ayda başlıyor" açıklamasında bulundu.

(İHA)