Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın' - Son Dakika

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Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın'
15 dakika önce
Çin'de ortaya çıkan ve 50'den fazla insanın ölümüne yol açan yeni Corona virüsünün yarattığı tehdit ne boyutta?
Çin'de ortaya çıkan ve 50'den fazla insanın ölümüne yol açan yeni Corona virüsünün yarattığı tehdit ne boyutta? Uzmanlara göre Türkiye için henüz ciddi bir risk yok. Çin'den gelenlerin yakın takibe alınmasını isteyen uzmanlar Çin'e seyahat edilmemesi uyarısı yaptı
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46
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