Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın' - Son Dakika

Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın'

15 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan ve 50'den fazla insanın ölümüne yol açan yeni Corona virüsünün yarattığı tehdit ne boyutta?

Çin'de ortaya çıkan ve 50'den fazla insanın ölümüne yol açan yeni Corona virüsünün yarattığı tehdit ne boyutta? Uzmanlara göre Türkiye için henüz ciddi bir risk yok. Çin'den gelenlerin yakın takibe alınmasını isteyen uzmanlar Çin'e seyahat edilmemesi uyarısı yaptı

Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın'

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46 
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