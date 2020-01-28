Uzmanlar Uyarıyor: 'Çin'e Seyahat Kısıtlansın' - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve 50'den fazla insanın ölümüne yol açan yeni Corona virüsünün yarattığı tehdit ne boyutta? Uzmanlara göre Türkiye için henüz ciddi bir risk yok. Çin'den gelenlerin yakın takibe alınmasını isteyen uzmanlar Çin'e seyahat edilmemesi uyarısı yaptı