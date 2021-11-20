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Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı - Son Dakika

Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı

20.11.2021 15:23
Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı

Pek çok çocukta görülen parmak emme refleksi belli bir yaştan sonra sorun teşkil edebiliyor. Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, "3-4 yaşından sonra halen devam eden parmak emme davranışında uzmandan yardım alınmalı. Uzun dönemli parmak emme davranışı belirgin olarak ağız diş sağlığı ve yapısal problemlerine neden olabilir" sözleriyle ebeveynleri uyarıyor.

Çocuklarda sıkça görülen parmak emme davranışına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Tüğen, parmak emmenin ilkel bir refleks olduğuna dikkati çekerek, "Parmak emme küçük çocuklarda besleyici olmayan emme davranışlarından (battaniye, emzik vs.) birisi olarak kabul edilir. Emme davranışı çok küçük bebeklikten itibaren başlayan ilkel bir reflekstir ve bebekler ağlayınca çoğu zaman emzik verilerek rahatlaması sağlanır. Parmak emmenin de küçük çocuklarda çoğunlukla kendi kendini uyarma, rahatlama, psikolojik ve fizyolojik gerginliği azaltma gibi işlevleri vardır. Çocuktan çocuğa değişmekle birlikte çocuklar büyüyüp öz-yönetimlerini kazandıkça parmak emme genellikle 2-4 yaş arasında sonlanır" dedi.

"3 YAŞINDAN SONRA DA DEVAM EDİYORSA UZMANA BAŞVURULMALI"

Parmak emme davranışının her zaman psikolojik sorunlarla birlikte olmayabileceğini belirten Uzm. Dr. Tüğen, şöyle devam etti: "Aile bu durumda parmak emme davranışına diğer ruhsal sorunların eşlik edip etmediğini gözlemlemeli. Parmak emme davranışı özellikle hangi zamanlarda oluyor, parmak emme davranışıyla birlikte ya da öncesi ve sonrasında çocuğun yaptığı başka bir davranış var mı, ailenin bu davranışı gördüğü zaman nasıl tepki verdiği gözlemlenmeli. Örneğin; her seferinde uyarmak parmak emme davranışını arttırabilir. Başka ruhsal zorluklar eşlik ediyorsa ya da 3-4 yaşından sonra halen devam eden parmak emme davranışında uzmandan yardım alınmalı."

"UZUN DÖNEMDE AĞIZ VE DİŞ PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR"

Uzm. Dr. Tüğen, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: "Parmak emmenin uzaması durumunda birkaç tedavi seçeneği vardır. Pediatrik diş hekimi, pediatrik psikiyatr ve çocuk psikoloğu görev almaktadır. Bunlar ağız apareyleri, parmağa takılan aletler ve davranışçı psikolojik müdahalelerin olduğu (ceza, ödüllendirme vs.) tedavilerdir. Ailelerin görev aldığı nokta davranışçı psikolojik müdahalelerin ya da aletlerin kullanılması durumunun evde yürütülmesidir. Uzun dönemli parmak emme davranışı belirgin olarak ağız diş sağlığı ve yapısal problemlerine neden olmaktadır. Parmak yapısında da tahriş ve yapısal sorunlara neden olduğu görülmektedir."

Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Anne Çocuk Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı - Son Dakika
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