Uzmanlar uyarıyor: Nefes alıp verirken diyaframınızı kullanın - Son Dakika

Uzmanlar uyarıyor: Nefes alıp verirken diyaframınızı kullanın

17.11.2020 09:07
Uzmanlar uyarıyor: Nefes alıp verirken diyaframınızı kullanın, System.String[]

zm. Dr. Jülide Çeldir Emre, modern yaşam koşullarının, stresin, bir şeylere yetişme telaşının insanlarının nefes alma şeklini değiştirdiğini, akciğer kapasitesini azami kullanmayı sağlayan diyafram nefesinin yerini göğüs nefesinin aldığını söyledi.

zm. Dr. Jülide Çeldir Emre, modern yaşam koşullarının, stresin, bir şeylere yetişme telaşının insanlarının nefes alma şeklini değiştirdiğini, akciğer kapasitesini azami kullanmayı sağlayan diyafram nefesinin yerini göğüs nefesinin aldığını söyledi. Emre, "Akciğerlerimizi tam, gereken kapasitede kullanırsak beden sağlığımız yanında yaşamsal enerjimiz artacak, mutlu ve dingin bir insan olmamızı katkıda bulunacaktır. Kronik birçok hastalıkta tedaviye destek olduğu gibi hastalıklardan korunmak içinde diyafram nefesi önemlidir" dedi.

Nefes terapistliği de yapan İzmir Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, doğru nefes almanın insan sağlığına olumlu etkilerinin saymakla bitmeyeceğini söyledi. Her insanın dünyaya gözlerini açtığında diyafram nefesi aldığını, bu nefesin bebeklik boyunca sürdüğünü belirten Uzm. Dr. Emre, şöyle konuştu:

"Solunum kasımız diyaframdır. Göğüs kafesimiz ile karın boşluğumuzu ayıran, göğüs kafesinin tabanını oluşturan bir kas kümesidir. Nefesin büyük bir kısmı bu kasımız tarafından gerçekleştirilir. Bu kas solunum kapasitemizi tam olarak kullanmamıza yardımcı olur; ancak yine de pek çok insan nefes alırken diyaframını çok aktif kullanmaz. Bunun yerine yardımcı solunum kaslarını (boyun, çene ve sırt kasları vs) kullanılır ve yüzeysel nefes alır. Nefes alırken bu kasların kullanılması sırt ve karın bölgelerinde gerginliğe neden olur. Bu tür kısıtlanmış nefes alma şekline 'göğüs nefes'i diyoruz. Maalesef bebekken nefes alıp verirken kullandığımız diyaframımızı yaş ilerleyip modern günlük yaşamın stresine kendimizi kaptırdığımızda unutuyoruz. Bu da göğüslerinden nefes alan insan sayısını arttırıyor."

DOĞRU NEFES SAĞLIKLI HAYAT İLİŞKİSİ

Öte yandan, nefesin yaşam demek olduğunu hatırlatan Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, diyafram nefesinin fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkilediğini vurguladı. Emre, "Akciğerlerimizi tam, gereken kapasite de kullanırsak beden sağlığımız yanın da yaşamsal enerjimiz artacak, mutlu ve dingin bir insan olmamızı katkıda bulunacaktır. KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıklarının solunum rehabilitasyonunda ilk öğretilen diyafram nefesidir. Kronik birçok hastalıkta tedaviye destek olduğu gibi hastalıklardan korunmak içinde diyafram nefesi önemlidir" dedi.

"BİR ELİNİZİ GÖĞSÜNÜZÜN ÜZERİNE, DİĞER ELİNİZİ İSE KARNINIZA YERLEŞTİRİN"

Uzm. Dr. Jülide Çeldir Emre, küçük bir egzersiz ile diyaframınızı kullanıp kullanmadığınızı anlayabileceğinizi söyledi. Jülide Çeldir Emre şöyle devam etti:

"Şimdi bir elinizi göğsünüzün üzerine, diğer elinizi ise karnınıza yerleştirin. Her zamanki gibi nefes alırken, dikkatinizi nefesinize verin. Her nefes alışverişte hangi elinizin inip kalktığına bakın. Eğer karnınız nefes alırken dışa, nefes verirken içe doğru hareket ediyorsa, diyaframla nefes alıyorsunuz demektir" diye konuştu.

(İHA)

Uzmanlar uyarıyor: Nefes alıp verirken diyaframınızı kullanın

İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlar uyarıyor: Nefes alıp verirken diyaframınızı kullanın - Son Dakika


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