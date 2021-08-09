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UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI - Son Dakika

UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI

09.08.2021 09:37

MÜSİLAJ yüzünden Marmara Denizi'ndeki balık türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı değerlendirmelerinin ardından Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi tartışması başladı.

MÜSİLAJ yüzünden Marmara Denizi'ndeki balık türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı değerlendirmelerinin ardından Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi tartışması başladı. Müsilaj nedeniyle denizdeki canlıların stres altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyeti ve avcılık baskısı oluşturulması doğru bir yaklaşım değil. En azından 1 Eylül ve 15 Nisan arası balıkçılık kısmen durdurulması lazım dedi. Olaya dönemlik bakmamamız gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı da, 1 Eylül'de balıkçılık serbest olsun mu Yoksa olmasın mı Konumuz bu değil. Müsilaj balıkçılar yüzünden ortaya çıkmadı. O yüzden müsilajın tek sorumlusu balıkçılar değil. Dolayısıyla avcılığı kapatalım. Müsilaj çözülsün diye bir şey yok diye konuştu. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal ise Marmara Denizi'nde balıkçılığın bir sezon durdurulması bizler için doğru bir karar olmaz dedi.

Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte varlığını sürdürürken, Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi tartışması ortaya çıktı. Balıkçılık faaliyetinin kısmen durdurulması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, Müsilaj denizlerdeki canlı yaşamını tehdit etmekte. Bu nedenle balıklar ve diğer deniz canlıları stres altına girmiş durumda ve balık göçleri söz konusu. Bu stresli ortamda balıkçılık faaliyetinin yapılmasının bilimsel olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle balıkçılık faaliyeti kısmen durdurulabilir dedi.

1 EYLÜL VE 15 NİSAN ARASI BALIKÇILIK KISMEN DURDURULMASI LAZIM

Prof. Dr. Karakulak, sözlerine şu şekilde devam etti Marmara Denizi'nin balıkçılığını küçük ölçekli balıkçılık grubu oluşturmakta. Bu balıkçı grubu özellikle müsilaj olayından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu nedenle bu mağduriyet ekonomik anlamda giderilmeli. Balıkçıların bir kısmı faaliyetlerinin devam etmesini isterken, diğer bir kısmıysa balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor. Balıklar şu an Karadeniz ve Ege Denizi'ne göç yapma eğiliminde. Kalan balıklarsa stres altında ve nereye göç edeceklerini şaşırmış vaziyette. Bu durumda balıkçılık faaliyeti ve avcılık baskısı oluşturulması doğru bir yaklaşım değil. En azından 1 Eylül ve 15 Nisan arası balıkçılık kısmen durdurulması lazım.

ACİL BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK YÖNETİMİNE GEÇMEMİZ LAZIM

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da, Bizim şu an acil bir şekilde sürdürülebilir balıkçılık yönetimine geçmek için plan yapmamız gerek. Bu planı yaparken tüm tarafların bir araya gelmesi gerekir. Öncelik Marmara Denizi'nin çevresinde balıkçılık yönetimi çalışan akademisyenlerin bir araya gelmesi lazım. Aynı zamanda balıkçı temsilcileri de bu süreçlerin içinde bulunmalı. Böylece sürdürülebilir balıkçılığın temel ilkelerini belirleyip bundan sonra Marmara Denizi'nde neler yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor ifadelerini kullandı.

AVCILIĞI KAPATALIM, MÜSİLAJ ÇÖZÜLSÜN DİYE BİR ŞEY YOK

Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetinden bahseden Prof. Dr. Sarı, Canlı kaynaklar, her yıl üreme ve büyümeyle balık stoklarında belli bir artış meydana getiriyor. Eğer bu artış kadar avcılık yaparsak o zaman sürdürülebilir balıkçılık yapmış oluyoruz. Olaya bir dönemlik bakmamak lazım. 1 Eylül'de balıkçılık serbest olsun mu Yoksa olmasın mı Konumuz bu değil. Müsilaj balıkçılar yüzünden ortaya çıkmadı. O yüzden müsilajın tek sorumlusu balıkçılar değil. Dolayısıyla avcılığı kapatalım. Müsilaj çözülsün diye bir şey yok dedi.

MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILIĞA KAPALI ALANLAR OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

Balıkçıların denizi çok iyi tanıdığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise, '40 bin tona yakın ürememiş küçük boydaki balıklar avlanıyor ve satışa sunulmayacak boyda olduğu için balık unu fabrikalarına gidiyor. Bu durum Marmara Denizi'nin pelajik sisteminin çökmesi demek. Bu çökmenin ardında jelimsi canlılarda artış yaşanmaya başlıyor. Dengeyi sağlayabilmek için küçük balıkları avlamamamız lazım. Özellik balıkların gelişim sahalarında avcılığın durdurulması gerekiyor. Marmara Denizi'nde üst su kütlesi kendini çok hızlı yeniliyor, o yüzden bir ya da iki dönem balıkçılık faaliyetinin durdurulması gerekir. Yine dengeyi sağlayabilmek için Marmara Denizi'nde balıkçılığa kapalı alanlar oluşturmamız gerekiyor diye konuştu.

BALIKÇIYA MADDİ DESTEK SAĞLANMASI GEREKİR

Marmara Denizi'nde balıkçılığın kısmen durdurulmasının doğru bir karar olmadığını belirten İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, Marmara Denizi'nde balıkçılığın bir sezon durdurulması bizler için doğru bir karar olmaz. Balıkçılar bu süre içerisinde ne yapacak Balıkçıya bir maddi destek sağlanması gerekir. Marmara Denizi'ni balıkçılığa kapattığımız zaman bir sürü mağdur yaratmış oluruz. Bu da hiç kimsenin faydasına olmaz ifadelerini kullandı.

SEZONUN DURDURULMASININ ÇOK DOĞRU BİR KARAR DEĞİL

40 yıldır balıkçılık yapan Ramazan Dereli ise Balıkçılığın bir sezon kapatılması bizi mağdur eder. Bu kapanmanın balıkçı için çok ağır bir bedeli olur. Şu an Marmara Denizi'ne kayıtlı 4- 5 bin kayıtlı balıkçı bulunmakta. Her teknede 50- 60 tane çalışan kişi var. Bu nedenle sezonun durdurulmasının çok doğru bir karar olacağını sanmıyorum dedi.

UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI
UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI

Marmara Denizi, İstanbul, Müsilaj, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANLAR VE BALIKÇILAR ARASINDA MARMARA DENİZİ'NDE AV SEZONU ERTELENMELİ Mİ TARTIŞMASI - Son Dakika


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