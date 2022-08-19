Bu popüler şarkı, Windows'un çökmesine yol açıyor! - Son Dakika
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Bu popüler şarkı, Windows'un çökmesine yol açıyor!

19.08.2022 01:56
Bu popüler şarkı, Windows'un çökmesine yol açıyor!

Uzmanlar, Windows çökerten şarkı için uyarıyor. Janet Jackson'ın 1989'da yayınlandığı bir şarkının hard diskleri bozduğu ortaya çıktı.

Michael Jackson'ın kardeşi Janet Jackson'ın popüler şarkısının Windows bilgisayarları bozduğu ortaya çıktı. Microsoft yöneticisinin açıklamasına göre, 1989 yılında çıkış yapan şarkı, bilgisayardaki sabit diskte rezonans yaratıyor ve Windows'un çökmesine yol açıyor. İşte Windows çökerten ilginç şarkı.

Janet Jackson'ın popüler şarkısı Windows'u çökertiyor

The Register tarafından hazırlanan son rapora göre, Janet Jackson'ın Rhythm Nation isimli şarkısında ilginç bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Microsoft yöneticisi Raymond Chen'in iddiasına göre Rhythm Nation, 5400 RPM hızında çalışan sabit disklerde rezonans durumu yaratıyor ve diskin bozulmasına yol açıyor.

Bu popüler şarkı, Windows'un çökmesine yol açıyor!

Raymond Chen'in iddiasının ardından güvenlik araştırmacıları bu şarkıyı incelemeye karar verdi. İncelemenin ardından Janet Jackson tarafından 1989 yılında yayınlanan Rhythm Nation'ın ses sinyaliyle rezonans frekansı saldırısı yarattığını söylediler.

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Güvenlik firması MITRE, şarkının Windows bilgisayarları bozduğunu söyledi ve CVE-2022-38392 kod adını verdi. 90'ların popüler şarkısı Rhythm Nation için yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Yaklaşık 2005 yılında dizüstü bilgisayarlarla birlikte gönderilen belirli 5400 RPM sabit diskler, fiziksel olarak Rhythm Nation'dan gelen ses sinyaliyle rezonans frekansı saldırısına uğrar. Bundan dolayı hizmet reddine (cihaz arızası ve sistem çökmesine) neden olur."

OEM bilgisayar üreticlerini harekete geçiren bu durum, yaklaşık 30 yıl sonra ortaya çıkmasıyla daha dikkat çekici hale geldi. Yine de bazı kişilerin eski donanımları kullandığını göz ardı etmemek ve önlem almak mantıklı.

Peki siz Windows çökerten şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Janet Jackson, Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bu popüler şarkı, Windows'un çökmesine yol açıyor! - Son Dakika

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