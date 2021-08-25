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Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı - Son Dakika

Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı

25.08.2021 19:33

Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı Tatil sonrası yapılmayan cilt bakımları erken yaşlanma ve kırışıklığa yol açıyor Güzellik uzmanı estesisyeni Özcan Yalınkılıç Özaydın, yaz tatili sonrası cilt bakımı yapmayan danışanları uyardı.

Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı

Tatil sonrası yapılmayan cilt bakımları erken yaşlanma ve kırışıklığa yol açıyor

DİYARBAKIR - Güzellik uzmanı estesisyeni Özcan Yalınkılıç Özaydın, yaz tatili sonrası cilt bakımı yapmayan danışanları uyardı. Özaydın; "Erken yaşlanma, ciltteki kuruluk oranı daha fazla olur, kuruluktan kaynaklanan bir kırışıklık olayı meydana gelerek cildin kendini bırakması daha çabuk elastikiyetin oluşması, sarkmaların daha fazla oluşmasına sebep verir" dedi.

Güzellik uzmanı estesisyen Özcan Yalınkılıç Özaydın, yaz aylarında yapılan tatil sonrası cilt bakımı ve güneş kreminin önemini açıkladı. Uzman Yalınkılıç Özaydın güneş, deniz, kum cildi yıprattığını ve gözenekleri kapatarak lekeler oluşturduğunu söyledi. Çeşitli uyarılarda bulunan Özaydın, "En önemli konulardan biri tatil deyip geçmemeliyiz. Çünkü şöyle düşünelim tatile gidiyoruz dış etkenler, iç faktörler tamamen cildimizi etkiliyor. Bunlardan başlarsak hava değişikliği birinci etken faktör, beslenme düzenimiz tamamen değişiyor. Çünkü çoğumuz genellikle ultra her şey dahil otelleri tercih ediyor, kullandığımız baharatlar, yemeklerimizde kullandığımız yağlar, bütün bunlara benzer hepsi tamamen değişiyor. Bir de bunlara ek faktör olarak güneş, deniz, kum eklendiği için uyku düzenimiz tamamen değişiyor ve cilt kimyası tamamen oynanmış oluyor. Tatile gittiğimizde de günlük rutinlerimizi asla ihmal etmemeliyiz. Şöyle bir rutinimiz var sabah kalktığımızda yüzümüzü yumuşak bir temizleme köpüğüyle veya temizleme sütüyle cildimize hangimize uygunsa onunla temizliyoruz. Hemen onun arkasından tonikle steril ediyoruz. Hemen arkasından cildimize uygun bir nemlendirici krem ve güneş koruyucumuzu, bunları asla ihmal etmemeliyiz. Haftada bir pelinklerimizi yapmalıyız, bunlar tatil döneminde de evdeki rutin bakımlarımızda da ev devam ürünü olarak kesinlikle devam etmeliyiz. Sağlıklı parlak görünen kaliteli bir cilt yapımı için medikal bakımlar kadar ev devam ürünleri de önemlidir" dedi.

"Leke tedavisi için yaz kış güneş kremi önemli"

Leke tedavilerin sürecinin uzun olduğunu kaydeden uzman Özaydın, yaz kış güneş kreminin faydaları kaydetti. Özaydın, "Tatile gittiğimizde bir kere her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Her ne kadar çok biz uzmanlar, danışanlarımız uyarsak da şunlara bunlara dikkat edin desek de maalesef buradaki kadar dikkat edilmiyor. Saydığım faktörler uykusuzluk, sigara alkol kullanımı, deniz, güneş, kum beslenme şartları, hava değişikliği tüm bunların hepsi cildimizde farklı reaksiyonlar olarak bize geri dönüyor. En önemli bütün danışanlarımızın tatil sonrası en çok şikayetci olduğu şeylerse, cilt kuruluğu çünkü güneş cildi kurutuyor ince çizgilerde bir artış oluyor bide pıt pıt lekelerimiz artıyor. Bütün danışanlarımız hemen tatil sonrası bize bu şikayetlerle başvuruyorlar. Bizler de onlara uygun spesifik bakımlar cildin öncelikle neye ihtiyacı var protokolü belirleyip, ondan sonra cilde uygun bakımlarla beraber çözüm sunabiliyoruz. Ama leke o kadar zor bir enzim ki o kadar zor, bir tedavi ki hayatımızda var. Hepimizin hayatında leke enzimleri var, bunun için asla ve asla yaz kış güneş kremi diyoruz. Ama ben şunun üstünde çok duruyorum güneş kremi demek sadece bizi güneşten korumaz, televizyon, tablet, bilgisayar, floresan, spot ışıklardan, ultra gibi ışınlarından korur. O yüzden yaz kış kesinlikle cildimizde güneş koruyucuyu ihmal etmiyoruz" diye konuştu.

"Erken yaşlanmaya yol açar"

Cilt bakımlarının yapılmamasının erken yaşlanmaya sebebiyet verdiğini vurgulayan Güzellik Atölyesi işletmecisi güzellik uzmanı estesisyen Özcan Yalınkılıç Özaydın, son teknoloji cihazlar ile bakım yapılması gerektiğini önerdi. Özaydın, "Bakım yapılmaz ise cilt sağlığını olumsuz etkiler. Erken yaşlanma, ciltte ki kuruluk oranı daha fazla olur, zaten kurulukta kaynaklanan bir kırışıklık olay vardır, kendini bırakması daha çabuk elastikiyetin oluşması, sarkmaların daha fazla olmasına karşı yapılan medikal, enstitü bakımlarda son teknolojik ürünler cihazlar kullanıyor. Tamamen cildin ihtiyacına göre, cildin temel proteinleri nelerse onlar saptanıp. Tamamen cilde bunlar gönderiliyor, cildin bunlardan yoksun olduğunu düşünün ne olur elastikiyet kaybı olur. Sarkmalar artar kırışıklıklar artar cilt yaşlanması dediğimiz olay çok daha erken hayatımıza girmiş olur" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı
Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı
Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı
Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı

Cilt Bakımı, Tatil, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar, yaz tatilinde cilt bakımlarına karşı uyardı - Son Dakika


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