Son Dakika Haberleri: Uzmanlar, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimleri tartıştı
Son Dakika Güncel Uzmanlar, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimleri tartıştı - Son Dakika

Uzmanlar, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimleri tartıştı

6 saat önce

Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı'nda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırıldı.

Uzmanlar, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimleri tartıştı, System.String[]

Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı'nda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırıldı.

Türkiye Bilişim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu (TDK), İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, dijital itibar, dijital medya, endüstri 4.0, toplum 5.0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen, dil bilimci ve iletişimciler bir araya geldi.

Farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitlerin ortaya konması ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin çalıştayda, TDK olarak terimlerin Türkçeleştirilmesi hususundaki bu etkinliğe destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Kurumun yeni terimlere ilişkin faaliyetlerine değinen Gülsevin, TDK'nın kuruluşundan bu yana çok sayıda terim sözlüğü hazırlayarak bunları genel ağda halkın hizmetine sunduğunu belirtti.

Gülsevin, Türkçe'nin milli unsurlarını kaybetmeden yaygınlaştırılması, bilim dili, yazı dili ve edebi dil olarak gelişimi üzerine de bilgiler verdi.

Proje koordinatörlerinden İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi N. Hanzade Uralman da çalıştayın disiplinlerarası yöntemine dikkat çekerek, çalıştaya davet ettikleri katılımcıların da bu ihtiyaca inanarak büyük destek verdiklerini anlattı.

Çalıştayın açılışından sonra 60'a yakın katılımcı, çalışma gruplarına ayrılan masalara geçerek ilgili oldukları alanlardaki tartışmaya açık terimleri tespit etmeye başladı. Her çalışma grubunda alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, dil bilimciler ile TDK uzmanları yer aldı.

Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzmanlar, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimleri tartıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]