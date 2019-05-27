Son Dakika Haberleri: Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek

Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek

2 saat önce

Uzmanlar, AP seçim sonuçlarının Avrupa'nın iç dengelerine ilişkin göstergelerini ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.

Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek, System.String[]
Uzmanlar, AP seçim sonuçlarının Avrupa'nın iç dengelerine ilişkin göstergelerini ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:43 
Ekonomi
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