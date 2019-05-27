Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek
2 saat önce
Uzmanlar, AP seçim sonuçlarının Avrupa'nın iç dengelerine ilişkin göstergelerini ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:43
Uzmanlar, AP seçim sonuçlarının Avrupa
'nın iç dengelerine ilişkin göstergelerini ve AB
'nin Türkiye
ile ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.
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