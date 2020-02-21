Uzmanlara göre Cezayir halkı, kitlesel gösterilerle yeniden öz güven kazandı - Son Dakika

Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren gösterilerin başladığı 22 Şubat'ın ilk yıl dönümüne hazırlanırken uzmanlar, "taleplerinin karşılanmasıyla" birlikte halkın kendine olan güvenini de yeniden kazandığını ifade ediyor.

Halk ayaklanmasının başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ülkenin birçok şehrinde gösteriler her hafta düzenleniyor. Cezayirlilerin, kitlesel gösterilerin yönetim üzerinde bir baskı unsuru olduğunun bilinciyle hareket ettiği de özellikle toplum bilimciler tarafından dillendiriliyor.

Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı halkın siyasi taleplerle sokaklara çıktığı 22 Şubat, ülke için adeta bir dönüm noktası oldu. Bu kapsamda, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da yönetim karşıtı gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı, "Halk ve Ordusu Arasında Demokrasi İçin Kardeşlik ve Birlik Günü" olarak ilan etti.

Cezayir halkı 20 yıl aradan sonra siyasete geri döndü

Ülkede yaşananları toplumsal açıdan değerlendiren Sosyoloji Uzmanı Nureddin Bekkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin halk hareketi ile 20 yıl aradan sonra siyasete geri döndüğü ve yeniden öz güven kazandığı değerlendirmesinde bulundu.

Bekkis, "Cezayir halkı, siyasetteki taşları yerinden oynatacağına inanmıyordu ama yapabileceğini anlayınca sorumluluk alarak harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Sosyolog Bekkis, halkın taleplerinin karşılanmasıyla kendine olan güveninin yerine geldiğine dikkati çekerek, "Halk, cumhurbaşkanının istifa etmesi, asker ve siyasilerden üst düzey yetkililerin hapse atılması gibi adımların gerçekleştiğini görünce taleplerinin çıtasını yükselterek eski rejimin adamlarının tamamının görevden gitmesini istedi." diye konuştu.

Halk hareketinin sistemi değiştiremeyen ve sadece ona gözlemcilik yapan bir baskı gücü olmaya devam edeceğini söyleyen Bekkis, halk hareketinin artık rejimi tehdit etmediğini vurguladı.

Bununla birlikte, halkın bazı talepleri ise görmezden gelindi. Bunların başında geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir Salih ile eski Başbakan Nureddin Bedevi'nin yönetimden uzaklaştırılamaması geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi de göstericilerin karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirildi.

Buteflika'nın koltuğunun boşalmasından sonra bazı taraflar Anayasa'nın gerektirdiği gibi seçimler yapılmasından yana tavır alırken halk hareketi, eski rejimden kimsenin olmadığı bir geçiş aşaması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bağımsız bir komisyon tarafından düzenlenmesini istemişti.

Halk hareketine sızmalar oldu

Bir diğer Sosyoloji Profesörü Muhammed Tayyibi de gösteriler devam ederken eski rejimin etkili isimlerinin "halk hareketi"ne sızmaya çalıştığını ifade etti.

Tayyibi, "Tüm toplumsal hareketlerin sağlam bir çekirdeği vardır, hiç kimse hareketin kendiliğinden oluştuğunu söyleyecek kadar duygusal olamaz. Dolayısıyla hedeflerine ulaşmak isteyen, özel çıkarları olan bazı kesimler de halk hareketine sızdı." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflika nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.