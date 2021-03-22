Uzmanlara göre Filistinliler yarın yapılacak İsrail seçimlerine ilgisiz - Son Dakika

Uzmanlara göre Filistinliler yarın yapılacak İsrail seçimlerine ilgisiz

22.03.2021 16:19
Uzmanlara göre Filistinliler yarın yapılacak İsrail seçimlerine ilgisiz, System.String[]

Filistinli siyasi uzmanlar, İsrail'de yarın yapılacak erken genel seçimlerin hem resmi hem de halk düzeyinde Filistinlilerin pek ilgisini çekmediğini belirtiyor.

Filistinli siyasi uzmanlar, İsrail'de yarın yapılacak erken genel seçimlerin hem resmi hem de halk düzeyinde Filistinlilerin pek ilgisini çekmediğini belirtiyor.

İsrail'de 6,3 milyondan fazla seçmen, yarın, 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına gidecek.

Analistlere göre, erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'deki seçimler Filistinliler için bu kez çok da önem taşımıyor.

Filistin'de de uzun yılların ardından seçim hazırlığı olduğunu hatırlatan uzmanlar, bunun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrailli partilerde kendilerini ilgilendirecek dosyaların yer almamasını Filistinlilerin ilgisizliğinin başlıca nedenleri olarak sıralıyor.

Siyasi analist Halid el-Amayire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi ve halkı, genel seçimler nedeniyle bir geçiş aşamasında. Her iki taraf da bunun hazırlığı içinde. Bundan dolayı İsrail'de yapılacak seçimlere fazla odaklanamıyorlar." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) durumu için "örs ve çekiç arasında kalmak" benzetmesi yapan Amayire, "FKÖ, bir taraftan İsrail diğer bir taraftan da İsrail ile ilişkileri normalleşme çabasında olan Arap ülkeleri arasında kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinlilerin İsrail seçimlerine ilgisi azaldı"

Filistinli blog yazarı Muhammed Abu Allan, İsrailli siyasi partilerin programlarında, Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma hakkının tanınmasına yönelik hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Allan, "Filistin halkı, İsrail toplumu ile yönetiminin Filistin davasına karşı duruşlarının aynı olduğuna, dolayısıyla seçimi kim kazanırsa kazansın onlar için bir şey değişmeyeceğine inanıyor. Bu yüzden Filistinlilerin İsrail seçimlerine ilgisi de azaldı." dedi.

Allan, ayrıca 2 yıl içinde dördüncü kez seçim yapılmasından dolayı Filistinlilerin ilgisiz kaldığını söyledi.

Seçimler yeni bir liderlik ortaya çıkarsa bile İsrailli siyasilerin kendi iç sorunlarıyla uğraşmaktan Filistin meselesini gündeme almayacağı yorumunu yapan Allan, Kovid-19 salgınının da birçok politikacıyı siyasi meselelerden uzaklaştırdığını dile getirdi.

İsrail uzmanı İmad Ebu Avvad da Filistin yönetiminin İsrail seçimlerine "seyirci" kaldığını ifade etti.

Geçmişte Filistin yönetiminin İsrail'deki seçimlerde sol partilere yönelik bir eğilim içinde olduğunu söyleyen Avvad, ancak bugün siyasi durumun olduğu gibi kalmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Avvad, "Filistinli politikacılar, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yönetimde kalmasını ve daha sağcı, aşırı birinin gelmemesini tercih ediyor. Çünkü diğerleri Batı Şeria'daki Filistin topraklarına yönelik ilhak planını tek seferde uygulama riski alabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki kamuoyu yoklamaları, 23 Mart'ta yapılacak erken seçimde Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin başını çektiği sağ blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye yakın olduğunu gösteriyor.

Filistin'de de 15 yıl aradan sonra seçim hazırlığı var. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Koalisyon, Seçimler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanlara göre Filistinliler yarın yapılacak İsrail seçimlerine ilgisiz - Son Dakika


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