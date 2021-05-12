Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in "Demir Kubbe"sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor - Son Dakika

Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in "Demir Kubbe"sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor

12.05.2021 15:19
Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in

Uzmanlar, Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler karşısında "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasının caydırıcı bir denklem oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler karşısında "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasının caydırıcı bir denklem oluşturduğunu belirtiyor.

İsrail yönetiminin en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'nin aşılarak Filistinli direniş gruplarının roketlerle Tel Aviv'i hedef alması İsrail'de güvenlik endişelerine yol açtı.

Tel Aviv'in böylesine büyük bir saldırıya uğramasının İsrail tarihinde bir ilk olduğunu belirten uzmanlar, Gazze'ye olası bir kara operasyonun ise Filistin direniş gruplarına yarayacağı görüşünde.

İsrail'in saldırıları cevapsız kalmıyor

Filistinli siyasi analist ve yazar İbraihm el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tepkinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek "Şüphesiz işgal devletine (İsrail'e) bir tepki olacaktı. Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi." dedi.

Medhun, şunları kaydetti:

"İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti."

İsrail'in 2014 yılında da Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine saldırdığını bunun karşılığını ise Filistin direnişi tarafından Tel Aviv'in vurulmasıyla aldığını söyleyen Medhun, bu tepkinin Filistin direniş grupları için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Tel Aviv'in hedef alınmasının, İsrail'in savunma sisteminin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken Medhun, İsrail'in Filistin direniş grupları tarafından her zaman vurulabileceği gibi bir güvenlik zafiyetinin ortaya çıktığını vurguladı.

Filistinli gruplar İsrail'e karşı yeni caydırıcı bir durum yarattı

Iraklı akademisyen Liga Mekki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tel Aviv'in bombalanması İsrail ile çatışmanın seyrinde önemli bir gelişme. Mevcut savaşın sonucu ne olursa olsun benzeri görülmemiş yeni caydırıcı bir durum yarattı." ifadelerini kullandı.

Mekki, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi bombalaması yıkımlara neden olacak ancak zafer getirmeyecek. İsrail, savunma gücünün çökmesiyle yenilgiye uğradı."

İsrail üzerinde "güçlü ve tehlikeli" bir psikolojik etki oluşturacak

Kuveytli uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr Abdullah Şayci de Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin "tek seferde gerçekleştirilen en büyük bombardıman" sayılabileceğini belirtti.

Bunun İsrail üzerinde "güçlü ve tehlikeli" bir psikolojik etki oluşturacağını kaydeden Şayci, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına, hayatın felç olmasına, yaralanmalara ve maddi kayıplara yol açtığına dikkati çekti.

Şayci, bu bombardımanın silahlı bir örgüt ile dünyanın en güçlü askeri cephaneliklerinden birine sahip, nükleer silahları bulunan ve diğer ülkelere silah ihraç eden İsrail arasında bir denge oluşturmasının, söz konusu ülkenin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail tarihinde Tel Aviv ilk kez böylesine bir durumla karşı karşıya

İsrail konusundaki araştırmalarıyla bilinen Filistinli yazar Adnan Ebu Amir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'in önemli siyasi analistlerinden Nahum Barnaya'nın, Hamas'ın Tel Aviv'e saldırısıyla İsrail savunma sistemlerinin sorgulandığını söylediğini aktardı.

Ebu Amir ayrıca, İsrail'in 73 yıllık tarihinde Tel Aviv'in ilk defa böylesine bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Al Jazeera kanalına telefonla bağlanarak görüş bildiren Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymer Ebu Sade de Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe savunma sisteminin başarısızlığını ortaya çıkardığını ve İsrail'in daha fazla dayanamayacağını söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

Filistin, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in 'Demir Kubbe'sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor - Son Dakika


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