Uzmanlara göre tam kapanmada saç ekimi yaptırmak büyük avantaj - Son Dakika

Uzmanlara göre tam kapanmada saç ekimi yaptırmak büyük avantaj

03.05.2021 10:09
Uzmanlara göre tam kapanmada saç ekimi yaptırmak büyük avantaj, System.String[]

Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, tam kapanma döneminin saç ekimi yaptırmak isteyenler için büyük avantaj olduğunu belirterek, "Ekimden sonraki ilk 10 gün çok önemli.

Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, tam kapanma döneminin saç ekimi yaptırmak isteyenler için büyük avantaj olduğunu belirterek, "Ekimden sonraki ilk 10 gün çok önemli. Saç ekiminden sonraki ilk 10 gün mümkünse dışarıda çok fazla dolaşamamak ve rahat bir süreç geçirmek gerekiyor. Korona virüsü nedeniyle 17 Mayıs'a kadar verilen tam kapanma kararı saç ektirmeyi düşünenler için belki bir alternatif süreç sunabilir" dedi

Saç ekimi işlemi sonrasında özellikle ilk 10 günün çok önemli olduğunu belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, bu süreçte evde dinlenmek ve dışarıda çok fazla çıkmamak gerektiğini ifade etti.

Yasemin Gülgör, "İş hayatında aktif bulunan kişiler iyileşme sürecinde çok fazla iş ve sosyal hayatta bulunmak istemezler; ancak günlük hayatta izole olmak pek mümkün değildir. Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı ve evden çalışma sistemine geçildiği bu dönemde saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler de iyileşme dönemlerini evde dışarı çıkmadan geçirebilirler. Böylece evden çalışmaya devam ederken, iyileşme sürecini de tamamlamış olacaklar" dedi.

Sağlık müdahaleleri muafiyet kapsamında

Yasemin Gülgör, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanana genelgeye göre, 17 Mayıs'a kadar açıklanan tam kapanma döneminde bazı sektörler muafiyet kapsamında. Sağlık sektörü de bu muafiyet kapsamında olan yerler arasında. Tüm sağlık kuruluşları ve doktorlar bu dönemde de çalışmaya devam etmektedir. Özel Demiderm Polikliniği olarak bizlerde görevlerimizin başındayız. Kliniğimizin tarafınıza göndereceği randevu SMS'i ile kolayca randevunuza gelip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz" dedi.

Saç ekimi için şehir dışına çıkılması gerekiyorsa öncelikle bulunduğunuz şehrin valiliğinden saç ekimi hizmeti alacağınıza dair randevunuzu göstererek seyahat izin belgesi alınması gerektiğini hatırlatan Yasemin Gülgör, "Daha sonra tedavi alacağınız sağlık kuruluşunun hijyen standartlarından emin olun. Son 14 gün içinde şüpheli bir temas geçirdiyseniz, öksürük ateş halsizlik gibi belirtileriniz varsa tedavi alacağınız sağlık kuruluşuna haber veriniz. Sağlık kuruluşunuzun size vermiş olduğu tedavi öncesi ve tedavi sonrası talimatlara harfiyen uyunuz. Unutmayınız ki saç ekimi hizmeti alacağınız sağlık kuruluşunda size en hijyenik şartlarda sağlık hizmeti verilecektir" dedi. - İZMİR

Uzmanlara göre tam kapanmada saç ekimi yaptırmak büyük avantaj

Koronavirüs, Mayıs, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlara göre tam kapanmada saç ekimi yaptırmak büyük avantaj - Son Dakika


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