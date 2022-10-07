Uzmanlara göre, uluslararası camianın da baskısıyla Yemen'de yeniden ateşkes yakın - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlara göre, uluslararası camianın da baskısıyla Yemen'de yeniden ateşkes yakın

07.10.2022 11:36
Uzmanlara göre, uluslararası camianın da baskısıyla Yemen'de yeniden ateşkes yakın

Yemen'de 6 ay süren ancak yenilenmediği için 2 Ekim'de sona eren ateşkesin uzatılması yönündeki çalışmalar henüz sonuç vermese de uzmanlar, tarafların artık barışın tadını aldığını ve uluslararası camianın da baskısıyla yakın zamanda yeniden ateşkesin sağlanacağını belirtiyor.

Yemen'de 6 ay süren ancak yenilenmediği için 2 Ekim'de sona eren ateşkesin uzatılması yönündeki çalışmalar henüz sonuç vermese de uzmanlar, tarafların artık barışın tadını aldığını ve uluslararası camianın da baskısıyla yakın zamanda yeniden ateşkesin sağlanacağını belirtiyor.

Uluslararası aktörler, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle oluşan enerji krizinde yeni bir sorunla karşılaşmamak için Yemen'de çatışmaların alevlenmesini istemiyor.

Yemen'deki taraflara 1 Ekim'de "ateşkesin 6 ay daha uzatılması ve kapsamının genişletilmesi" teklifiyle giden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ne yazık ki istediği sonucu alamadı.???????

Yemen hükümeti Grundberg'in teklifine olumlu yaklaşırken, İran destekli Husilerin müzakere heyeti ise "Geçen 6 ay boyunca, insani konuların öncelikli olarak ele alınması için herhangi bir ciddiyet göremediklerini" ifade ederek uzlaşı sürecinin sekteye uğradığı açıklamasını yaptı.

Böylelikle Yemen hükümeti ile Husilerin daha önce kabul ettiği metne göre 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da ateşkes sona erdi ve çok geçmeden Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Taraflar barışın tadını aldı

Hal böyle olsa da AA muhabirine konuşan uzmanlar, ateşkesin uzatılacağı konusunda hemfikir.

Askeri ve stratejik ilişkiler konusunda uzman ve araştırmacı Ali ez-Zeheb, tarafların barışa olan ihtiyacından dolayı, büyük olasılıkla ateşkesin yeniden ilan edileceğini söyledi.

"Taraflar son 6 ayda barışın tadını aldı ve savaşarak daha fazla kazanç elde edemeyeceklerinin farkındalar." diyen Zeheb, sahada halihazırda ateşkes sona ermiş olmasına rağmen sükunetin hakim olduğunu belirterek, bunun da devam edeceği yönünde işaretler bulunduğunu kaydetti.

Zeheb, Husilerin halihazırda, "Sana Havalimanı için yeni uçuş noktalarının açılması ve kontrolleri altındaki bölgelerdeki memurların maaşlarının meşru hükümetin hazinesinden ödenmesi" başta olmak üzere diğer taleplerinin yerine getirilmesi için konumlarını sağlama almaya çalıştığını dile getirdi.

Uluslararası camianın çıkarı, ateşkesin uzatılmasından yana

Yemenli gazeteci Abdullah el-Yusufi de uluslararası aktörlerin istekleri bu yönde olduğu için ateşkesin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası camia, Rusya-Ukrayna Savaşı ile meşgul olduğundan Yemen'de ateşkes istiyor. ABD, İngiltere ve AB ülkeleri, Suudi Arabistan'daki enerji kaynaklarının tehlikeye girmemesi için şu dönemde Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesini istemiyor."

Yusufi, uluslararası güçlerin, Yemen'de ateşkese ihtiyacı olduğunu bildiğinden ötürü şartlarını kabul ettirmek için direten Husileri razı edecek bir mekanizma uyarınca memur maaşlarının ödenmesini de içerecek bir anlaşma formülü üzerinde çalıştığını ifade etti.

Husileri ikna etme çalışmaları devam ediyor

Ateşkes sona erse de BM ile uluslararası arenada Yemen'deki sürecin uzatılmasına yönelik çalışmalar devam etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam ettiğini ve Grundberg'in Yemenli tarafların kabul edebileceği seçenekler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dujarric, Yemenli tarafları, sükuneti korumaya, provokatif ya da şiddeti tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya ve müzakere sürecine yoğunlaşmaya çağırdı.

Carnegie Orta Doğu Merkezi'nde araştırmacı Ahmed Naci de ateşkesin yenilenmesi için Husilerle temasların süreceğini söyledi.

Uluslararası aktörlerin enerji piyasalarını korumak için çatışmaların yeniden alevlenmesinin önüne geçmek isteyeceğini ve bu bağlamda BM'nin Husiler ve İranlılara baskı yaptığını kaydeden Naci, bu çalışmaların başarısız olması durumunda ise ülkenin şiddetli çatışmalara gebe olduğu öngörüsünde bulundu.

YORUMLAR
500
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü'nden 'ateşkesin uzatılması' çağrısı BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü'nden 'ateşkesin uzatılması' çağrısı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlara göre, uluslararası camianın da baskısıyla Yemen'de yeniden ateşkes yakın - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:05 Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:39 Özel hastanede yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Çaresiz kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 12:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanlara göre, uluslararası camianın da baskısıyla Yemen'de yeniden ateşkes yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement